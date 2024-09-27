FM財自 | 萬般分析不如一個消息

週四（0926） 恒指高開在19,302點，先向下回跌，只回跌10分鐘，最低至19,177點，但當時的科指股份並不弱，如騰訊、巴巴、京東...等，早段的10分鐘下跌途中，騰訊更從410元之下回升，之後 恒指在升破開市位19,302點（期貨19,322點）時，市況走出一波強勢，自週三（0925） 恒指開在日高後向下回落後，市場普遍認為港股需要一段時間的調整，然而週四上午時段的突然向上，有些意外，猜測可能在醞釀什麼新的好消息。

午後 恒指升勢更盛，跟隨A股狂漲，突破周三 恒指開市高位，更升破5月20日以來的新高，恒生指數最多曾升795點，收在19,924點幾乎是日高，升幅4.16%，創近14個月高位，成交額升至近3,029億元，創逾兩年半以來最多，上證升104點，剛好收在3,000，科指更勁升285點或7.27％。