FM財自 | 萬般分析不如只看市場情緒

美股週三（4月10日）在CPI數據公佈後下挫，市場消息新聞充斥著一面倒地對美股看空的氣氛，然而他們忽略了一點，就是CPI數據的隔天，才是真方向或反方向的節奏，筆者統計在過去兩年這種情況經常出現。

周三美國三月份通脹數據CPI意外超過市場預期後，周四（4月11日）公布的PPI數據略低於市場預期，令市場氣氛緩和，納指狂漲，把周三的跌幅漲回去有餘，不過三大指數當中道指仍然偏弱。道指收窄大部份跌幅只跌2點；標指上漲38點或0.74%，收在5,199點；納指綜合上漲271點，納指100上漲296點至18,304點。



昨晚科技股領升，英偉達（NVDA）及蘋果（AAPL）均升逾4%，重要數據後隔天的周四向上，通常周五可能再升，甚至夾空的的機率比較高一些，尤其是昨天是科技股指數納指帶領向上；另外今晚開始美股新一輪財報季開啟，多家大型銀行將率先公佈財報。 港股方面剛好與美股相反，過去兩天周三及周四才剛升破17,000點關，市場氣氛轉好，港股今天（4月12日）中午前卻下挫近300點。 周三恒指突破17,007點的前幾個針頂位置，三角形態徘徊多時市場憧憬突破爆漲，過去兩天看盡港股分析員們，爭相發帖看恒指突破，有些叫「go go go」加油吶喊；有些看恒指會漲到二萬點；有些說牛市重臨；更有放馬雲的照片繼續看漲阿里巴巴（9988）的；甚至東升西降云云...好友無不欣喜若狂，我也是好友不過我過去兩天選擇的是17,000點之上逢平好倉。



市場一時出現一面倒的興奮情緒。 然而一面倒的興奮情緒換來的就是回跌的失望，恒指今天無視昨晚美股納指狂漲的優勢，低開低走，中午收市跌295點在16,800點附近。 失落週期未過，任何突破都充滿陷阱，任何希望任何憧憬都是徒然，所以筆者在過去三年提倡的理論是：萬般分析不如看別人分析再相反做，這種行為金融學不容易改變，尤其是適合港股的震盪週期裏，我昨天在訂閱文章中已詳述以上情況，並非馬後炮。