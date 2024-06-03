FM財自 | 虛擬資產平台領牌過渡期完結！HashKey旗下交易所獲AMLO牌照

本港虛擬資產最大持牌交易所HashKey Exchange公布，已成功獲發《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台(AMLO牌照)。公司於發布會上指，預計未來兩周，或會有大量的用戶由非持牌平台轉入Hashkey。



香港證監會去年6月起強制監管虛擬資產交易平台（VATP），為期12個月的過渡期上周六(6月1日)已結束，證監會已於官方網頁更新虛擬資產交易平台名單。目前僅批出兩家VATP牌照，包括HashKey Exchange及OSL Exchange。

HashKey補充，根據證監會及相關監管及發牌制度，未獲得牌照或「被當作獲發牌」的虛擬交易平台必須在5月31日或之前結束在香港的業務。在此背景下， HashKey Exchange已經成功獲得了AMLO 牌照，標誌着HashKey Group已成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸。