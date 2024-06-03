FM財自 | 虛擬資產平台領牌過渡期完結！HashKey旗下交易所獲AMLO牌照

本港虛擬資產最大持牌交易所HashKey Exchange公布，已成功獲發《打擊洗錢條例》下的經營虛擬資產交易平台(AMLO牌照)。公司於發布會上指，預計未來兩周，或會有大量的用戶由非持牌平台轉入Hashkey。
香港證監會去年6月起強制監管虛擬資產交易平台（VATP），為期12個月的過渡期上周六(6月1日)已結束，證監會已於官方網頁更新虛擬資產交易平台名單。目前僅批出兩家VATP牌照，包括HashKey Exchange及OSL Exchange。
HashKey補充，根據證監會及相關監管及發牌制度，未獲得牌照或「被當作獲發牌」的虛擬交易平台必須在5月31日或之前結束在香港的業務。在此背景下， HashKey Exchange已經成功獲得了AMLO 牌照，標誌着HashKey Group已成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸。
HashKey Group COO Livio Weng表示，在全球 Web3 產業合規化的必然趨勢下，尤其在香港這樣的國際金融中心，金融監管的嚴格要求使得虛擬資產交易平台必須具備高標準的合規能力。本次牌照獲批爲HashKey取得的又一重要突破，也是行業具有時代意義的重要時刻，這一變革加速了合規賽道的繁榮，香港將以世界金融中心的示範效應長遠影響整個行業的走向。