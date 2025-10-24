FM財自 | 見升不是升 見跌不是跌

恒指自10月2日浪頂27381回調以來，10月17日輾轉跌至25145恐懼底，從高位回跌逾2000點，是4月小股災以來最大的幅度調整，近日也引來市場不少看跌或恒指已見頂逆轉的聲音，港股經歷上周的恐懼下挫後，本週有逾千點的反彈，然而恒指仍未擺脫弱勢，最少比對A股及美股來說，昨天（1023）上午早段的下跌，下午卻可倒升，今天（1024）再高開最高至26240，之後又要回落至26000點邊緣，從日線圖型態可見初步的收斂三角形正在形成，加上成交量萎縮，估計最快要至下星期結算日才會走出方向。

近日市場焦點在泡泡瑪特的弱勢上，昨天（1023）跌破前底，最低指227元附近，是泡泡納入恒指以來的最低。泡泡馬特在9月5日收市價以309.6元正式染藍，正式交易日即低開重挫，強如泡泡瑪特也難逃染藍魔咒，一入恒門深似海，不過相信絕大投資人已經習慣。

泡泡的漲跌撲朔迷離

泡泡第一波低位跌至246.4元，之後被大行調高目標價，最高飆升至291元後，連續日K陰燭，業績前大陰低收，業績後卻高開在270元，依然是陰燭的大幅度收窄升幅，隔天（1023）即迎來重挫跌破前底。