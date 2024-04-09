FM財自 | 誤把美式期權當歐式 後果會有多嚴重？

新手對期權的有些誤解，不斷地被複製傳播，有些更被加油添醋，造成無限的延伸。 最常見的是把美式期權誤會成渦輪或期指一樣，在結算日會自動結算。 指數期權是歐式期權，才會在結算日不用主動平倉而自動結算，如果有內在值的話，也不會因為疏忽忘記而錯過內在值的利潤。 那麼內在值又是什麼呢？ 例如持有恒指期權16600的long call，假設當月結算價在16750，在結算日當月指數期貨的最後成交價幾乎就是結算價，誤差不到1點，而內在值是行使價與結算價之差，等於有150點（16750-16600）。

美式期權應該稱為最後交易日不是結算日 因為16600是買入的權利，結算價16750平倉，所以有內在值150點，若是16800的long call，則沒有內在值，但會用0結算，因為 long call是買入的權利，long 有權對不利的方向放棄。 而long 最大損失是當初所買入點數的期權金，而沒有義務或責任承擔再多出的差價的損失，所以16800 long call的結算是0，沒有增大損失。 港交所及美股的股票期權是美式期權，並不是結算，而是以實貨（股票）以行使價買賣交收，其實美式期權應該稱為最後交易日不是結算日，但大部分投資人都習慣用結算日來取代最後交易日的稱謂。

香港大行發行的窩輪通常在最後交易日之後的5日收市價以平均來結算，有內在值的，也可以不用平倉，但美式期權並非如此，這造成不少投資人誤以為股票期權也是自動結算。 股票期權若在最後交易日四點時，股價處於價內，而又未平倉，long等於放棄了價內值的金額，而short則會被行使，以當初選擇的約定行使價買入或沽空股票，當然還要看入價的幅度，如果幅度太少未必會被對家行使。 例如持有騰訊300元long call，在最後交易日的4點收市前，股價在305元，內在值有5元（305－300），若以為會自動結算而不平倉，就等於放棄了這5元的內在值，別少看這5元，當初買入的期權金假設是2元，用5元平倉的話，可有淨利潤3元，long call 1000股即等於3000元淨利潤，等於150%利潤，若誤會了此一環節，就等於由盈轉虧，變成放棄了3000元利潤，反虧損2000元。

因為有些證券行或港交所不會另行通知或提醒客戶端，所以只會白白損失這些金額，除非收市價在價內1.5％以上(之後再解析這一環節)。 如果是short倉，在最後交易時段處於價內，忘記或沒有平倉，誤以為結算的話，會被行使，隔天會變成以行使價沽空或以行使價買入股票。 這時證券行可能會通知你，如果戶口不夠錢承擔買入股票的話，如果是沽空股票，證券行也會在早上通知你，請你在中午十二點前買回股份平倉，除非交易戶口是已經申請了沽空及有足夠保證金存款，不然目前絕大部分 證券行皆會提醒客戶或代為平倉。

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