FM財自 | 超級議息週前後的港股美股策略

週一（1216）納指繼續破頂的同時，恒指繼續2萬點之下徘徊，週一美國公布12月PMI初值，製造業PMI初值跌至48.3，低於預期的49.5，服務業PMI升至58.5，超預期的55.8，市場憧憬美聯儲本周將減息四分一厘，聯邦基金利率將降到4.25至4.5％，即是自9月啟動減息周期以來累計減息1％。

美股周一納指再創新高，道指小幅度回跌，連跌第8天；道指收市跌110點；標指漲0.38%收在6074點； 特斯拉漲逾6.14%至463元，盤後升至474.77元的歷史新高，帶動納指100（NDX）升1.45%收在22096點。

昨晚中概股指數繼續與美股行兩極再挫2%，一北一南的發展，不過市場已經習慣。