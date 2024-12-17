FM財自 | 超級議息週前後的港股美股策略

週一（1216）納指繼續破頂的同時，恒指繼續2萬點之下徘徊，週一美國公布12月PMI初值，製造業PMI初值跌至48.3，低於預期的49.5，服務業PMI升至58.5，超預期的55.8，市場憧憬美聯儲本周將減息四分一厘，聯邦基金利率將降到4.25至4.5％，即是自9月啟動減息周期以來累計減息1％。
美股周一納指再創新高，道指小幅度回跌，連跌第8天；道指收市跌110點；標指漲0.38%收在6074點； 特斯拉漲逾6.14%至463元，盤後升至474.77元的歷史新高，帶動納指100（NDX）升1.45%收在22096點。
昨晚中概股指數繼續與美股行兩極再挫2%，一北一南的發展，不過市場已經習慣。
美英日超級議息週
本周焦點在於超級議息週，美國聯儲局將於本港時間周四凌晨3時公布議息結果，美國周五（1220）是美股期貨期權結算日。另外日本央行及英倫銀行均在周四公布議息結果。
道指及羅素2000指數連跌多天，羅素昨晚才從低位回穩，炒股不炒市態度延續至減息後，預期最遲將在減息後，強極的納指才會出現調整，追升納指強勢股的投資者宜在議息前後分段平倉。
比特幣再破新高，然而港股繼續低迷不起，多次救市措施皆無功而還，吸引力自然減退，在失落週期港股宜炒底不宜追高，今天中午恒指跌76點，收在19718。
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