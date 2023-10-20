FM財自 | 超跌科指股份已至炒底範圍

美國聯儲局主席鮑威爾周四晚在紐約經濟俱樂部發表演說，這次演說事前已受到市場矚目，他表示，央行在實現充分就業及物價穩定兩大目標上正在取得進展，但通膨依舊過高，更多數據顯示經濟成長持續高於趨勢水準，或是勞動力市場降溫狀況不再，這可能為打擊通膨的進展帶來風險，並導致政策進一步緊縮。



演說時及之後，美債券期貨市場劇烈震盪，國債息率連續第四日上升，10年期息率逼近5厘，近2007年高位。黃金價格再升，十月份從低位累升8%，至現貨金1,980元附近水平，紐約12月期油一度升穿90美元。美股先升後跌，道指終場低收 250點，標指 跌36大點，納指100(NDX)跌121點。

Tesla業績差過預期，收跌9.3%。

港股市場方面，在週初開始科指股份領跌，恒指跟隨，繼昨天(19日)重挫436點後，今天再低開，10月期指跌破10月初低位，最低17,048點，而科指昨天已經領先跌破10月4日的低位，恒指今天最低17,127點，雖然還沒跌破10月4日的低位17,094點，不過已經不重要了。科技股份當中，京東(9618)、百度(9888)、阿里巴巴(9988)、甚至騰訊(0700)等皆跌破10月初低位，甚至波段低位。

上星期五(13日)時筆者才在此欄用：「狂歡就是頂」作標題，表達恒指前一天10月12日時的18,200點之上，觀察市場的狂歡程度，很大機會就是頂，摘錄部份前文內容：

「恒指圖形顯示似黃昏之星，若下週再挫，這圖形成型的話，正路來說可跌破十月4日的低位17,094點。」



恒指期貨今天跌破月初低位，之後震盪，而多隻大型科指股份已連日下挫至超賣或恐懼位置附近，一週前一週後，情況和上星期四(12日)的樂觀剛好相反，一週前的狂歡對比今天的恐懼，應該已經進入可開始逢低炒底的區間範圍，例如百度及京東，甚至阿里巴巴及騰訊等，今天所見以上幾隻大型科指股份當中的賣權put，引申波幅明顯上升，顯示市場已到恐慌及不得不作避險的程度，不過逆市炒底也是一門藝術，必須懂得資金控制及注碼分配。