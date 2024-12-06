FM財自 | 趨勢交易的意外收穫

在漫長的炒股生涯中要做得成功，維持長久，很多人都不知道的一個秘訣：必須要有時遇著一些意外的收穫。

甚麼是意外的收穫？

如果你每次都定在自己的止損位及目標位之間的交易，一到了自己主觀的目標位置就全部平倉，長此下去，除非勝率很高，否則利潤始終有限。

要成功，經常要「無目標價」，只有止損位。例如當交易方向對時，標的買入後價格開始上漲，可提高止損位置，收窄止損額度，若標的價格再漲時，甚至可提高至止盈位置，意思是即使回調觸到止盈位時，整套交易已經鎖定利潤，不致於倒輸，可以安心繼續放着等待價格是否有偶然的「煙花」機會，這比較適合期貨，若放在個別股份上，有時會遇著壞消息跳空下跌或上漲的風險。