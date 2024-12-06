FM財自 | 趨勢交易的意外收穫

在漫長的炒股生涯中要做得成功，維持長久，很多人都不知道的一個秘訣：必須要有時遇著一些意外的收穫。
甚麼是意外的收穫？
如果你每次都定在自己的止損位及目標位之間的交易，一到了自己主觀的目標位置就全部平倉，長此下去，除非勝率很高，否則利潤始終有限。
要成功，經常要「無目標價」，只有止損位。例如當交易方向對時，標的買入後價格開始上漲，可提高止損位置，收窄止損額度，若標的價格再漲時，甚至可提高至止盈位置，意思是即使回調觸到止盈位時，整套交易已經鎖定利潤，不致於倒輸，可以安心繼續放着等待價格是否有偶然的「煙花」機會，這比較適合期貨，若放在個別股份上，有時會遇著壞消息跳空下跌或上漲的風險。
當然，若進場後就直接觸發停損，就別提改價收窄損失的策略了。另外，未有在預定目標價平倉而改為「追蹤止損」功能，有時會錯過獲利而變成虧損，後來我修正，改為在目標價只平一半，剩下一半繼續用追蹤止損功能，以彌補這個缺點。
追蹤止損止盈方法贏多輸少
記得多年來我就是用這個追蹤止損策略的方法，在期貨市場完成不少驚喜任務，其實看錯方向觸發止損的比率多於看對，但是這個追蹤止損止盈方法，在金額上讓我贏多輸少，偶然出現一次意外收穫，可抵過多筆虧損，因為期貨槓桿可放大10倍以上，時刻必須要有止損的準備，這就是交易期貨與一般交易股票不一樣的地方。
技術分析穿插著主觀式偏見，很多投資人會使用他信賴的技術分析走勢作交易決定，但各種分析工具少說有30到50種，若再加上不同的參數，可以說是幾何數字。
所以我絕不會鼓勵新手們參與期貨交易，交易前必須明白槓桿放大及止損位自己是否能承受。
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