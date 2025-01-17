FM財自 | 農曆年假期前恒指將升上2萬

踏入2025年近3星期，恒指波幅在19933至18671，1200點之間，以歷年1月份的平均高低波幅統計，應該未完，恒指月高位的19933，出現在今年首個交易日，而月低位出現在週一（1月13日），gap down 跌破19000點，型態似再轉弱，市場悲觀情緒加劇，最低至18671，然而隔天1月14日升回19000點之上，恒指當天的開市位就是日低，呈陽燭升，之後的幾個交易日也未見回軟，連升3天，看來18671似是波段底，1月13日的低位形成小終極低位。

通常終極轉向，跌得快，逆轉回升也快，一個轉勢的開始，尤其是在頂底位置時，難度最高，也是最讓交易員們爭論與猶豫的時段，而且上升浪的開始經常與反彈浪相似，容易產生錯覺，也總在市場最悲觀時產生，確認時為時已晚，輕舟已過萬重山。