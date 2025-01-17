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FM財自
2025-01-17 12:22:05

FM財自 | 農曆年假期前恒指將升上2萬

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通常終極轉向跌得快逆轉回升也快。(資料圖片)

通常終極轉向跌得快逆轉回升也快。(資料圖片)

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踏入2025年近3星期，恒指波幅在19933186711200點之間，以歷年1月份的平均高低波幅統計，應該未完，恒指月高位的19933，出現在今年首個交易日，而月低位出現在週一（113日），gap down 跌破19000點，型態似再轉弱，市場悲觀情緒加劇，最低至18671，然而隔天114日升回19000點之上，恒指當天的開市位就是日低，呈陽燭升，之後的幾個交易日也未見回軟，連升3天，看來18671似是波段底，113日的低位形成小終極低位。

通常終極轉向，跌得快，逆轉回升也快，一個轉勢的開始，尤其是在頂底位置時，難度最高，也是最讓交易員們爭論與猶豫的時段，而且上升浪的開始經常與反彈浪相似，容易產生錯覺，也總在市場最悲觀時產生，確認時為時已晚，輕舟已過萬重山。

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敏感度高交易員或從升跌節奏中看出端倪

交易判斷難度就在於此，尤其是分秒必爭的投機交易員，經常要冒著錯判的風險而「偷步」，敏感度較高的交易員或許可從升跌節奏及中的變奏訊號看出一些端倪，這是優勢，也是劣勢。

港股今天（117日）中午前，仍然守在昨天低位之上，在19500附近徘徊，跑贏A股，估計最快下周可升破今年高位199332萬點之上，保守些在農曆年假期前升破。

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