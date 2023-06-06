FM財自 | 迷失週期沒有牛市

恒指上星期連跌7天後，在6月2日重演今年3月1日的劇情，大幅反彈733點，應該是用回升來形容比反彈貼切些，這波回升與我之前預期雖然晚了一天，但本以為消失的大彈，卻終出現，振奮了幾天後也該平靜下來看未來。

昨天（0605）恒指像是休息日般在低迷的成交量之下，尾段趕上再升158點，收在19109，正式收在19000點之上。

筆者一向不喜好見升說升，見跌說跌的俗套分析，還經常逆向炒底或估頂，這是在往後一個沒有牛市的迷失週期裡的生存之道。

2020年底我首次寫：港股將進入一個漫長的失落週期，不經不覺已兩年半了，期間我經常說，在投機領域裡，牛市熊市並不太重要，反正一個牛市回調可以將好倉摧毀，一個熊市的反彈，也可將淡倉投機徹底震跨。

今年初港股持續上漲時，不少人說恒指是牛市重臨，當時我在前曾文寫過，其實只是失落週期的震盪，更在一月底時估計22700就是波段頂，甚至是今年的高位，隨後一段回跌，至上星期低位18100點附近時，又看到《技術熊》這名堂出現，從高位22700跌兩成就是技術熊？信的話不是沽在底了嗎？在失落大週期中，無論牛市或技術熊都只能一笑置之。

上星期也看到：《逆市炒底等於自殺》的標題，不是在超賣途中買股，難道是高追買股不成？其實要看注碼及週期。

買強勢股？追突破？

在過去兩年中，相信各位真交易的讀者們早已體會到了追高的後果。說回今天的港股，上午再升近200點，之前弱勢的美團（3690）、京東（9618）及平保（2318）回升最為明顯，還有中海外（0688），從極弱勢的反璞是最為激烈的，所以交易沒有定律，買強買弱，順勢逆勢，炒底估頂，全看個人的操作手法及時機，這也是投機市場迷人之處。

過去3天的回升，我只作分段式減持之前逢低部署的好倉，暫時未打算開始部署反手做淡的動作，估計這波反彈勢或震盪會持續至6月中，甚至6月底之間，之後最遲會在7月初再開始另一波跌勢。