FM財自|連續第三個週五反彈

恒指今天（1006）高開在17370，開市後向上，開市價17370就是日低，上午時段最高升390點至17604，中午收在17526，是否很熟悉？

已經是連續第三個星期五這種節奏了，回看上星期五我的前文寫：

《今天（0929）適逢星期五，回看上星期五（0922），同樣是上升400餘點，在跌市週期經常出現這些突然夾空的反彈，而且來勢洶洶，這次是否和上週一樣，之後回跌？》

所以說萬般分析不如節奏分析，在失落週期裡沒有趨勢，升市說散就散，跌市說彈就彈。

筆者今天想寫的，和上星期五時已經寫的，情況一樣，上週五的勁升夾淡後，本週二（1003）假期後低開200點，最多跌近600點，如我上週所想的：之後回跌。

今晚 美國非農就業數據會公佈

那麼下周一呢？節奏就是這麼簡單？你不相信的時候就是這麼簡單，當你過信的時候，就出現不簡單。

回看去年10月的最後跌浪，去年10月5日出現千點反彈，之後一路向南，更跌至14597的金融海嘯以來的最低位，這是年對年的比對，節奏分析還有月對月的比對，例如8月及9月皆在月初第一個交易日出現高位，這就是節奏分析的一種。

美股方面，今晚（1006）適逢美國非農就業數據會公佈，綜觀週二晚財經媒體標題的恐慌程度及市場情緒，再加上道指、標普及納指的背馳， 相信美股指數，今晚在非農數據後再破本週低位的機率不高，筆者暫時偏向美股與港股相像，今晚先往上夾淡倉。