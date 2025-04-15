FM財自 | 過去一星期你做了甚麼交易決定？

過去的兩星期裡，美股港股急挫後又回到人間，全球股市、外匯、黃金、債市皆震盪劇烈，財經標題關鍵字最多的順序排列是：關稅、特朗普、股災、熊市、現金為王及勿接飛刀...云云。 上周一（0407）恒指挫逾3000點後，周二（0409）跌破週一低位，週三（0410）恒指開市出現更低的恐懼位在19260點，港股的分析員們無不異口同聲地勸說股民減持股份以應對熊市、cash is king …之後卻就是一輪大反彈、回升，至今天（0415）恒指開市位高至21603點，從上周三（0409）低位漲逾2300點，那些熱門cash is king ，熊市標題突然消失。

上周五前文筆者在標題寫，股災過後波幅將收窄，對於一般投資者來說可能影響不大，但對於有參與期權交易的投機者來說卻甚為重要。 美股市場的VIX 5月期貨由上週三的高峰44元，跌至今天的25.50元；恒生波幅指數VHSI從上周一的高峰47.99跌至今天的31.27，比較自上週五的收市價39.29至今天，短短兩天也跌逾20%。 波幅指數大跌，代表期權call put 引申波幅皆跌，換句話說即使上周long call 股份或指數，對了方向，至今天短短兩天漲逾500點，但long call 價外行權價難贏，甚至倒輸或只是險勝，因為iv (引申波幅）下跌抵銷掉上升delta 值的增大，若是long put 的話，以(0429)期權作例，短短幾天之隔浮虧近9成。

所以在極端高iv 時，期權策略不能再用看漲long call，看跌long put 的初階策略，期權入市交易時必須衡量當時的引申波幅。 投資人反思過往所學的一切定律 過去兩天無論港股及美股，突然從大波幅震盪，變成窄幅徘徊，其實過去兩天港股美股指數並不窄幅，不過比對上星期來說，感覺上算是非常的平靜，正好給投資人一個冷靜的時間，反思過往所學的一切定律，是否有用？面對突發的小股災前後你的應對是如何？ 路遙知馬力，必須懂得應對任何市場變化，才算是一個成功的投機者，而不只是網上的牛市股神，熊市卻怪罪特朗普。

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