FM財自 | 道指羅素再破頂 恒指跌回18000之下

恒指上周五一舉衝破上一波頂18133，最高至18317點，引來很多圖表派繼續看升的分析，然而週一（0715）跌回18000點附近，內地次季經濟增長遜預期，恒指全日走低，午後曾跌346點低見17946點，全日跌277點收在18015點；上周領漲的科指，週一開市早段已見疲弱反而領跌恒指，收市跌109點或2.9%在收3672。
科指從領升變領跌之後，今天（0716）恒指早段再挫逾250點，最低跌至17730，跌回上週四的水平，科指今早最低跌至3600，剛好是上周二及周三（0710）的收市位置，短線看來科指3600應該是一個多空分界線。
近年市場短炒盛行
其實在這3年失落週期當中，太認真的日線圖技術趨勢分析，只會增添錯誤的判斷，經歷過去三年的失落期，假突破多於一切，假跌破，例如跌破前底後反彈的機率反而多一些，大部分時間沒有趨勢，只有震盪，一切的移動平均線，阻力線、 支撐線都是增添虧損次數的分析工具，形成近年市場短炒盛行，兩三天的小升或小跌浪之後，又回歸平淡。
昨晚（0715）美股道指再破歷史新高，小型股再次跑贏，羅素2000指數更加強勢，自上周四CPI數據突破後，連漲3天，相對之前升幅已巨的納指100，資金未來可能漸漸轉移，寧買當頭起策略就應以羅素2000為主，市場反過來買道指空納指的情況，可能會維持一段時間。
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