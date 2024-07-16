FM財自 | 道指羅素再破頂 恒指跌回18000之下

恒指上周五一舉衝破上一波頂18133，最高至18317點，引來很多圖表派繼續看升的分析，然而週一（0715）跌回18000點附近，內地次季經濟增長遜預期，恒指全日走低，午後曾跌346點低見17946點，全日跌277點收在18015點；上周領漲的科指，週一開市早段已見疲弱反而領跌恒指，收市跌109點或2.9%在收3672。

科指從領升變領跌之後，今天（0716）恒指早段再挫逾250點，最低跌至17730，跌回上週四的水平，科指今早最低跌至3600，剛好是上周二及周三（0710）的收市位置，短線看來科指3600應該是一個多空分界線。