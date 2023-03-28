FM財自 | 銀行危機未解 抄股神買石油股？

繼股神巴菲特在2022年俄烏戰爭後令油價飆升後，大手買入西方石油（OXY）。而近期供需趨緊的情況下，油價短線抽升之際，再傳來股神增持OXY的消息，旗下巴郡持股比例已增至超過23%。FM財自美股節目Money Trend主持兼美股資深炒家Jason指，短期仍看好石油有上行空間，從技術分析上看，OXY目前出現大橫行格局，預計在65至75美元之間徘徊。

Jason︰銀行股只係迴光返照

上周美國加息0.25厘塵埃落定，但歐美銀行危機未落幕。美股板塊方面，Jason提及，本周半導體股升幅已收窄，但在新舊經濟板塊當中，更不看好傳統股，特別是道指支持位落在3萬點，距離現價可以有近7%的下跌空間，又直言銀行股只是迴光返照。

另外，他又指，黃金處於上行趨勢，但目前突破了短期上行線，料價格將會出現調整。至於比特幣則呈於下行趨勢，但跌至在16000美元水平後，出現溫和反彈，阻力位約在29700美元水平。

Money Trend由柳俊江主持，夥拍美股資深炒家Jason，陪大家探討宏觀經濟新聞，再到實戰落場選股！想了解更多Jason對美股後市有甚麼看法？即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及subscribe，支持我們繼續拍片！