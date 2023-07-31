FM財自 | 關注恒指企穩20000點動力 預期未來兩週不少板塊走強

早於7月10日發佈市評文章時已表示，當推動內地經濟政策出台，相信會對恒指表現帶來提振，7月有望再度挑戰19,500點關口，並可憧憬7月能企穩在19,500點之上，令「七翻身」在望。繼而在7月13和24日發佈市評文章，標題更寫到「繼續展望本月企穩19,500點之上」及「恒指本月重上19,500點仍可憧憬」。不難看出筆者一方面看好恒指本月能企穩在19,500點之上；另一方面也反映19,500點決定近期恒指走向的重要性，成功突破後市會見豁然開朗。不過筆者原本預期相關國策於7月中或之前出台，誰知到7月下旬才陸續見這等消息。

遲來升勢百般滋味在心頭

因此，恒指雖曾在7月13日高見19,534點，不過未能企穩在19,500點之上收市，並且之後受內房債違約憂慮陰霾影響，恒指於7月24日跌逾400點，失守19,000點收市，當日一度低見18,562點。要到7月25日開始才見顯著上揚動力，當日恒指反彈逾760點，收報19,434點，為6月21日以來最高收市位，令企穩19,500點之上漸露曙光。等到7月尾三交易日 (7月27日)，恒指收報19,639點，終見收高於19,500點，由7月13日發文計起，期待近半個月才實現，不論對筆者或不少投資者，都是百般滋味在心頭。

高開在二萬點之上機會大

隨著上周五恒指再升277點，收報19,916點，連續兩日收高於19,500點，加上週末 (7月29日) 夜期大升196點，收報20,160點，這是在5月9日以來新高，亦是期內僅第二度收高於20,000點 (上回已是在6月16日，以下午4:30計算報20,127點)。代表期指現處逾兩個半月新高，恒指今日 (7月31日) 高開在20,000點之上機會大。面對上週五個交易日港股有四日上揚，不少投資者感到興奮可以理解，但也不得不關注7月27日市評文章指出港股交投每下愈況的問題，直接影響港股上揚的時長。

大市日均成交額未算健康

大市成交金額雖於7月25和28日分別約1,421億和1,377億港元，處於介乎1,200億至1,500億元的健康水平；但上週見日均成交額約1,149億元，在健康水平以下，還能確認本週有很大上升動力，初步預期恒指能上試20,000至20,300點，這是參考5月9日以來，高位為20,297點 (僅見於5月9日)，期內第二高位已是5月16日的20,183點，證明超過兩個半月恒指未嘗企穩在20,200點之上，所以就算真的本週能上衝至20,300點附近，也要關注在大市日均成交額未能保持在1,200億元或以上之時，升至20,200點之上能否續升存疑。

就著近日多項推動內地經濟政策出台，不難看出國家對達成全年經濟增幅百分之5左右目標的決心，故此可繼續憧憬除了方向性指導，亦會有具體措施陸續推出。例如「活躍資本市場」受市場關注，皆因截至去年11月，全國地方債餘額達35萬億元人民幣，國家已提出要「優化地方債務」，明顯地「活躍資本市場」有助辦到，市場預期下半年內地會積極推動股市和債市交投，促進化解地方債務風險。上周五多隻中資券商股有反應，中金公司 (3908) 和中信証券 (6030) 升逾一成，廣發証券 (1776)、華泰證券 (6886) 和國泰君安 (1788) 等均升逾8.00%。預期即或恒指未見繼續大升，仍會有不少板塊走強，保守分析投資者至少在未來兩週有不少圖利機會。