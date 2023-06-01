FM財自 | 關注美元兌人民幣會否上破7.2 恒指難守萬八點恐要續跌

自5月23日起港股弱勢持續，至5月31日共六個交易日，其中五日見跌，就恒指而言，升市見於期內的5月30日，僅升44點，相比5月23至29日四連跌，累跌已達827點，反映當時升幅是軟弱無力，故此5月31日再跌亦毋須感到詫異。最終六日累跌超過1,400點，就六日的表現而言，為今年2月7日以來表現最差。另可留意自5月25日收低於19,000點後，至今已是連續四日如此，足見去年12月8日以來，超過五個半月的支持位已告失守，預示恒指仍有較大下行空間。

若以5月24日收報19,115點計起，至5月31日僅四個交易日，已累跌逾880點。雖然如此，現時仍要關注短期還有多大的下行空間。於5月29日發佈市評文章時，於文末表示當時反映聯儲局於6月加息機率逾六成 (5月26日為64.3%)，若機率進一步增加，美匯續升誘因大，故此反觀恒指短期續見偏弱則機會大。參考5月30日 (本周二，5月29日則為美國假期) 為66.6%，機率的確在增加，所以香港時間周三 (5月31日) 恒指再跌乎合預期。而美匯指數亦由前文表示5月26日收報104.23，至5月31日報104.31 (香港時間截至晚上9:34)，仍在走強。

近期恒指與人民幣走向關係密切

美匯強意味著人民幣依然有貶值壓力，昨日港股開市不足半小時，美元兌人民幣 (在岸價) 經已上破7.1000，現報7.1101 (香港時間截至晚上9:34)，處於去年11月30日水平。回看恒指於同日介乎18,052至18,645點，昨收18,234點正是在此範圍內，近期恒指表現與人民幣匯價走勢關係密切毋庸置疑。上述聯儲局於6月加息機率一直保持在六成以上，筆者認為絕非偶然，要知道在5月24日機率不過是在36.4%，代表當時主流看法是6月維持利率不變，及至5月25日起加息1/4厘機率才跨越五成，到底甚麼原因驅使變化出現呢？

於5月25日美國公佈今年首季GDP修訂值，由初值1.1%，修訂為1.3%，刺激美匯指數上破104.00；而GDP向上修訂市場認為聯儲局有空間繼續加息壓抑通脹，促使6月加息1/4厘的機率跨越五成，成為主流看法。另外，市場繼續關注美國政府債務會否出現違約發展，歷任美國總統與國會商討此議題，均在上調債務上限金額多寡；今次卻是破天荒就著暫停實施債務上限進行表決，令部分國會議員憂慮此舉不利美國經濟走向，美國通脹再次升溫，聯儲局又要考慮採取持續而激進加息政策。

若真的如此，則自2022年3月起美國進入加息周期抑壓通賬的努力，將付諸流水。今屆美國總統任期始於2021年1月，當時美國通脹為1.4%，而今年4月則是4.9%，相距達3.5%，所以要是通脹在現水平再次升溫，顯著不會像去年6月處於9.1%就止步，最壞情況可以高達12.6% (9.1% + 3.5%)，正是上述看法聯儲局又要考慮採取持續而激進加息政策的原因。加息預期令美匯走強，現應留意本週結束前美元兌人民幣 (在岸價) 能否靠穩在現時的7.1100水平。否則，若見人民幣匯價上破7.2000，要有恒指下試17,300點的心理準備。