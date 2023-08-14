FM財自 | 阿里巴巴季績佳難敵港股負面消息多

上週港股走勢欠佳，五個交易日其中三日見跌，包括周五 (8月11日) 恒指下跌173點，收報19,075點，是7月25日以來最低收市位。值得留意7月25日恒指大升超過760點，是7月下旬港股表現強勢的開始，當日低位在19,111點，隨著上周五收低於此位置，可視為早前強勢經已耗盡。早於8月7日發佈市評文章表現，7月31日恒指表現是由強轉弱的分界線，當日高見20,361點，為4月24日以來最高，卻於那時起恒指顯著低走，收報20,078點，回落逾280點，自7月24日後再度出現陰燭。

阿里巴巴績後股價造好

前文亦指出8月10日阿里巴巴─SW (9988) 公佈2023/24財政年度首季業績，考慮到此乃恒指五大權重股之一，若業績勝預期有助恒指造好。當日傍晚公佈業績，截至2023年6月底的三個月股東應佔溢利達到343.32億元人民幣 (同比增長近51.00%)，績前市場預測介乎255.53億至282.95億元，較預期上限仍高出超過21.00%，可見季度業績令市場有驚喜。緊接在美國交易的ADS折合收報96.73港元，較8月10日港股收報94.30元，高出接近2.60%。周五港股也見高開逾3.00%，報97.15元，並且開市不足20分鐘高見97.95元，升幅擴大至3.87%。

九藍籌股跌逾百分之三

恒指亦於開市首分鐘高見19,346點，較上日收報19,248點高近100點，顯然阿里巴巴業績勝預期已為恒指造好作出貢獻。不過最終恒指倒跌173點收市，阿里巴巴升幅反被壓抑，收報95.30元，僅升1.06%，依然躋身五大升幅藍籌股之列。恒指轉跌不難理解，早前內地推動經濟國策的利好消息已被消化，8月開局市場已轉為注視利淡消息，港股遭抛售，上周五有九隻藍籌股跌逾3.00%，介乎3.04%至5.77%，表現最差是碧桂園 (2007)，於8月7日市評文章已談論此股，在8月6日有兩批債券票息到期未能償付 (如下圖)，涉資2,250萬美元 (折合超過1.75億港元)，於30日寬限期，正積極與債權人商討解決方案。

預期碧桂園大量賣資產

此股近期負面消息不絕，上周四晚上發盈警，預期2023上半年蝕450億至550億元 (人民幣，同下)，早於2022全年經已逾60億元，市場憂慮集團基本面在惡化。不過集團指目前淨資產充足、土儲充裕，截至去年底，淨資產約3,096億元，總權益可售資源約12,083億元，其中已獲取的權益可售資源約9,555億元。筆者則留意截至去年底，於流動負債的優先票據、公司債券、可換股債券，以及銀行和其他借款合共約9,371萬元，與上述約9,555億元可售權益相若，推斷很大可能今年餘下日子集團要大量出售資產。

不過現時碧桂園財政壓力極大，出售資產的議價能力成疑；另想指出7月上旬

包括克而瑞、中指院在內的多家獨立第三方機構發佈了2023上半年房地產企業銷售榜單，以銷售面積計算，碧桂園居首。於50大內房總交付數約為202.58萬套，其中碧桂園以27.8萬套的交付數位列榜單第一名，佔50大的交付量13.7%；較第二位的萬科企業 (2202) 的12.8萬套多超過1.17倍，碧桂園依然在財務上見困難，所以市場對整體內房債務違約憂慮不無道理。最近四個交易日恒指均收低於19,300點，筆者維持早前看法，大家應有本週在19,000至18,800點之間才見支持的心理準備。