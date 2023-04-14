FM財自 | 阿里巴巴港股時段股價偏弱

週二（0411）騰訊突然偏弱下跌，最低371收在376元，日線技術圖形很醜，跌破了小頸線，但不知道何事，隔天週三（0412）早段才傳出騰訊南非大股東Naspers本周將其持有的額外9600萬股騰訊控股股份以憑證形式存入香港中央結算系統CCASS，消息一出，騰訊再跌，週三低收在357元，證明週二騰訊的下跌是有：先知。

騰訊股價先跌消息後至

昨天週四（0413）恆指開市在2萬點之下，市場恐慌，氣氛極淡，分析員們開市早段不約而同紛紛說：《騰訊一定是不買啦！》

結果昨天騰訊從低位347元反彈，倒升收在363元。

先不論騰訊往後是否會再跌破347元昨天的低位，已符合：股價先跌，消息後至，氣氛極淡，觸底反彈的先後次序。

阿里巴巴港股時段股價偏弱

阿里巴巴好消息出完已經過了一個多星期，最高在上週的102元，上星期分析員們把阿里巴巴的未來願景說得完美，然而好消息之下股價表現也不過如此，本週一最高在101.5元，同時市場出現大量分析員推薦，又是80元沒人說，好消息出來後，100元卻很多人推薦要買的例證，雖然100元附近我沒有勇氣逆勢做空巴巴，但起碼也不會高位追入，前天週二時（0411）巴巴股價已偏軟，低收在96.05元，收市後才傳出原來是軟銀已採取行動出售阿里巴巴的幾乎所有剩餘股份的新聞，難怪港股時段股價偏弱，原來又有先知？

導致週三晚（0412）美股BABA急挫，週四（0413）巴巴低開在91.6最低91.1元，若用看新聞消息來定決策的態度，剛好就賣在最低位，然後反彈收在94.15元。

比亞迪媒體看跌

週三（0412）開始又傳出巴菲特減持比亞迪的消息，股價跌至220元邊緣，周四低開最低跌至216元，市場分析全唱衰，後來反彈收在222.2元，今天（0414）早段更反彈至229元。

關於股神減持比亞迪的負面新聞，只看今年就好，年初及3月份時股價均跌至200元之下，幾乎所有新聞媒體標題都看跌，後來又回升，如果連次這次，已經是第三次，雖然這次沒有低於200元。

在失落週期裡，還有一個恆常準確的指標，就是市場氣氛的反向。