FM財自 | 陳永陸︰中國經濟復甦未完！定存VS高息股 兩者宜並行？

港股在「五窮月」持續疲弱，大市明顯「缺水」，成交額低迷，恒生指數周三延續跌勢，暫時最多挫294點，見兩個月低位。重磅科技股及金融股齊齊拖低大市，阿里巴巴(9988)、騰訊(0700)業績已出爐，惟未能重演京東集團(9618)績後爆升的故事。資深股評人陳永陸接受FM財自訪問時指，市場憧憬其業績會優於預期，惟最後只與預期差不多，特別是公司預期下半年部分業務會轉差，資金便立即「見光死」轉向沽售。他提醒，高科技股長線要留意中美角力相關的消息，會否打擊到公司AI方面的發展。

阿里及騰訊相比之下，他更看好前者，因為市場對其業務拆分上市有一定憧憬，而且現價水平作中長線投資風險不會太高。不過，他認為「618購物節」對電商的提振作用已大不如前。而騰訊生意模式成熟，以股代息的做法亦有助股價，惟遊戲市場開始飽和長後續要觀察騰訊生意模式會否有創新。

陸叔︰中國復甦不言「完」！

他指出，現時整體大市是「陰乾」下跌的情況，不單是科技股領跌，市場正觀望中美關係，以及中國經濟恢復進度是否如預期。陳永陸強調，中國經濟復甦週期未完結，因國家還未推新政策出來，當投資和消費氣氛回來時，市場便會恢復暢旺。

另外，定期存款優惠息率由高峰回落，美國可能停加息在即，是否應趕定存尾班車？想知更多陸叔對港股、定期存款策略及中國經濟的分析，即刻按下影片連結收看全片！

