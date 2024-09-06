FM財自|非農數據前市場顫抖等待

9月3日美國長假期後，也是9月份首個交易日，美股重挫，一向長假期後的美股我會特別關注，因炒美股指數期貨在過去30年歷史當中，不乏長假期後突然出現變盤的情況，印象較深的是在感恩節及聖誕節假期後，所謂變盤的意思是指，假期前漲勢一段，假期後突然轉跌，或假期前是跌勢，假期後突然逆轉漲，這次在普通的假日後，直覺上出現變盤的機率並不高，但還是出現了。 周二（9月3日）美國多個經濟數據公布後，引發經濟成長擔憂及滯脹的疑慮，三大指數期貨在盤前，美東時間08:30已開始向下，美國正式開市後，直線向下，道指挫626點跌回41000之下收市，標指跌119大點，納指綜合跌577或3.26%，納指100跌615點，晶片龍頭Nvidia挫9.53%，盤後再挫，夜盤更跌至103.44元最低。

周二的美股下挫是自8月5日以來的最大單日跌幅，但這次美股的下挫不能和8月5日相比，因為8月5日是浪尾，而這次是在浪中，若要比較確切的話，筆者較偏向比對美股在7月18或是8月1日來作9月3日的下跌節奏相比。 7月31日美指狂升，一天之隔的8月1日回跌前一天的漲幅有剩之餘，一口氣重連挫3天，第3天就是8月5日的黑色星期一了。 美股3 連擊 8月底道指再破7月份時的歷史高位，至上周五8月31日，道指再寫下新歷史新高，但同日（0831）的納指高位比對7月份的高位還差了一大段，比起8月22日時的高位也低300餘點以上，所以在8月27日筆者也在此欄提醒，3大指數背馳嚴重，隨時上演一個月前的下挫節奏，不可不防。

1個月前的8月初，由小非農、ISM製造業數據、失業救濟金惡化的3連擊，令市場預期需要減息0.5％，這月（9月）則是由ISM製造業指數開始，這次會否像上月般之後再下挫？市場還在等待今晚（9月6日）公布的非農就業數據結果。 無論美股是好或淡倉，都顫抖等待著今晚公布非農數據後的美股漲跌變化，是直線回漲或是直線向下，或是先漲後跌或先跌後漲？幾小時後就知道結果。 OptionJack