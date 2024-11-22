FM財自 | 順境逆境與見好就收

一般期權新手只懂看升long call（買入買權）看跌（買入賣權）long put，不管是順勢或逆勢，不管引伸波幅在任何水平都用long（買入）。 其實這個方法並非一定失敗，而是有時候會把優勢變為劣勢，例如在高引伸波幅時用long call即使後來股價再升，但可能隨著跌幅稍慢，iv消退及時間值的消耗，而抵銷掉delta的利潤，稍微回跌時就由盈轉虧，例如上月，10月8日之後的一段波幅指數下跌，第二次是在11月8日開始的第二回合波幅指數的跌浪，11月8日之前持有long call 或 long put 未平倉的，或是隨後幾天才long 的交易，即使對方向也難贏，因為引申波幅跌了兩星期還在下跌。

身邊一位戰友在9月底至10月初的一段港股狂漲中獲利逾10倍，不是單筆的long call 利潤10倍，而是帳戶裡的總金額有逾10倍利潤，戶口突然從不到40萬港幣，短短兩星期之間變成逾500萬，當然興奮不已。 隨後他把資金提出大半，只留下80萬港幣在戶口裡繼續奮戰，可說是極度聰明的保本方法，獲得身邊一眾戰友的稱許，懂得知進退。 大勝後難全身而退 但大勝之後要全身而退，比賺10倍還要難，10月8日之後趁港股回跌，他繼續long call 股份，但當時引申波幅正下跌，再度入市交易，仍然是long call ，但港股long call 的最佳良機已成過去，一眾大藍籌港股變為漲不多，之後又回跌的週期節奏，很快80萬所剩無幾。

該戰友之後不斷地轉入金額再戰，再買，每日加long call 至11月8日後的急挫，而引申波幅下挫，他多次轉入之前提領的金額再戰，所有資金仍然全壓注在long call 上，恒指段段下跌之餘，加上引申波幅下跌，錯了方向也壓錯了波幅指數，自然虧損速度倍數快速，而且是壓注在即月的long 上，以為會再出現一次像9月份的狂漲傳奇，可惜美夢已過，很快，把之前的10倍利潤幾乎全輸回去市場上，真正的一場遊戲一場夢。 交易，經常是心態的平衡，懂得收放，適度遠離賭場，比一切交易手法及技術分析還重要。

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