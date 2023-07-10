FM財自 | 預期恒指萬八關口有支持 憧憬本月內地推動經濟國策出台

港股於7月5至7日見三連跌，恒指累跌達1,050點，上周五 (7月7日) 收報18,365點，自去年11月30日以來第三低收市位，加上期內最低收報18,216點，相距不足150點，證明現處超過七個月低水平。於三日跌市時大市成交金額增加，值得考量是跌市沽壓增加，還是投資者積極趁低吸納股份。若以這三個交易日上午和下午合共六個時段的價量表現來看，7月5日上午和下午分別收報19,147和19,110點，是期內最高兩個收市位，相對成交額約427億和441億港元，則是期內成交額最少的兩個時段。

技術分析見再跌空間有限

至於7月6及7日的相對恒指上、下午收市位，為18,522、18,533、18,341和18,365點，均在19,000點之下，並見最大差距也少於170點，反映這兩天恒指都在低水平，整日成交額相對約973億和995億元，為6月23日以來兩日最大成交額，可以確認這兩天港股雖見跌，投資者卻是積極趁低吸納股份。這意味著買方動力在增強，配合去年11月30日以來低位在18,044點，超過七個月未見失守18,000點，現較18,044點僅高約320點，反映再跌空間有限。除了技術分析，也可看基本分析，會以恒指市盈率定位作分析，

逾五十年恒指市盈率分析

現處10.81倍，而去年12月初以來均在11.00倍之上，代表不論以技術分析或基本分析，恒指都處於超過七個月低水平。此外，筆者收集了1973年5月至2023年6月共602個月的恒指於每月底市盈率數據，低於10.81倍只有104個月，佔比為17.28%，少於兩成顯然是低機率出現的情況。由2020年1月計起，為千禧後二十年代，截至2023年6月共42個月，僅見10個月低於10.81倍，佔比為23.81%，依然是偏低機率出現。期內平均值和中位數為12.71和11.93倍，較10.81倍高出不少於一成，同樣得出再跌空間有限的結論。

必須加快構建新發展格局

另想指出於7月6日下午內地召開經濟形勢專家座談會，由總理主持，表示當前內地正處在經濟恢復和產業升級的關鍵期，結構性問題、周期性矛盾交織疊加，要實現經濟運行持續整體好轉、推動高質量發展取得新突破，必須加快構建新發展格局，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。要注重打好政策的「組合拳」，圍繞穩增長、穩就業、防風險等。政策要及時出台、抓緊實施一批針對性、組合性、協同性強的政策措施，把握轉型的「窗口期」。

以上內容反映7月有推動內地經濟國策出台機會大，考慮到7月17日將公佈2023年第二季國內生產總值 (GDP) 增長數據，預期在公佈數據前相關政策會出台，相信會對恒指表現帶來提振，7月有望再度挑戰19,500點關口。另外早於6月29日發佈市評文章時寫到，總理於上月底在世界經濟論壇進行演說時，強調完全有信心和能力在較長周期內，推動中國經濟，在高質量發展的軌道行穩致遠。預計第二季度經濟增長，將會快於第一季的，全年有望實現原來年初確定的經濟增幅百分之5左右的目標。筆者認為仍可憧憬7月能企穩在19,500點之上，令「七翻身」在望。