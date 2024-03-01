FM財自 | 預期恒指3月份上落市格局

恒指2月份有千點升幅作結尾，雖未收復年初開局位的17,000點，不過在失落週期已經算難能可貴，今天進入3月份開局首天，早段開市在16,358後即挫，尤其是期指，最低跌至16,130，險守前文的16100支持位，而恒指最多跌近200點至16,321，多隻大型科網股下跌，當中百度（9888）再低開4.7%；阿里巴巴（9988）及京東（9618）跌2%；騰訊（0700）及港交所（0388）等均偏弱；網易 （9999）績後跌近4%；新世界（0017）績後跌逾2%；友邦 (1299) 也跌2%...不過很快出現縮腳，及後出中國PMI數據勝預期，恒指V型反彈更倒升。



早段偏弱的一眾股份紛紛反彈，美團（3690）帶升，更升破週一高位83元，傳有好消息讓淡倉止損盤蜂擁追價，最高至86.7元。

今天開市前後我急著排價的是港交所及騰訊熊證的分段平倉盤，港交所跌至10日低，騰訊跌至30日低位236.4元，港交所25x元的魔咒未除，多次在250元之上回跌，我也多次在250元之上買貼價熊證，收回當止損。



騰訊自今年1月4日跌破300元之後，多次反彈上290元之上，最高297元，我也N次在290元之上買300元的貼價熊證，持續至今，今天早段也順利再平了些熊證倉，早已保本，未來即使狂升至300元，熊證被收回也是止賺。