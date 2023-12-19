FM財自|預期美股漲至聖誕節後見頂回落

踏入2024年之前，市場普遍認為，聯儲局2024年最遲會在下半年開始減息，然而2023年最後一次的CPI數據公佈後，提前反應了軟著陸的樂觀情緒，上星期在FOMC會後聲明中，美聯儲局主席飽威爾首次放鴿，讓壓抑已久的資金一湧而進，三大指數陸續漲破歷史高位，週線圖連續漲7週之餘，有望在本週聖誕節前延續第8週的升勢。

綜觀各大型投資銀行在年底時對標普500指數的預估，2024年普遍仍然看漲居多，並不像去年2023年前的預期那樣偏於下行。

在作美股2024年的市場展望之前，必須要追索回 2021年中開始，過去兩年多以來，美國股市經歷了牛市的盡頭及10個月的熊市重挫，當美國股市經歷完2022年一整年的過山車式的震盪熊市之後，在踏入2023年之前，一眾大行還在猶豫美國的熊市是否已結束，聯邦儲備局的利率政策會如何發展的悲觀期望時，然而2023年初卻在恐懼猶豫之中重生，美國股市從年初的升勢至2023年底，又重回2021年底歷史高位，雖然過程經歷多次反覆及震盪的猶豫，不過市場就是這樣。