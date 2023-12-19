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FM財自
2023-12-19 12:19:33

FM財自|預期美股漲至聖誕節後見頂回落

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美聯儲局主席飽威爾首次放鴿 (資料圖片)

美聯儲局主席飽威爾首次放鴿 (資料圖片)

踏入2024年之前，市場普遍認為，聯儲局2024年最遲會在下半年開始減息，然而2023年最後一次的CPI數據公佈後，提前反應了軟著陸的樂觀情緒，上星期在FOMC會後聲明中，美聯儲局主席飽威爾首次放鴿，讓壓抑已久的資金一湧而進，三大指數陸續漲破歷史高位，週線圖連續漲7週之餘，有望在本週聖誕節前延續第8週的升勢。

綜觀各大型投資銀行在年底時對標普500指數的預估，2024年普遍仍然看漲居多，並不像去年2023年前的預期那樣偏於下行。

在作美股2024年的市場展望之前，必須要追索回 2021年中開始，過去兩年多以來，美國股市經歷了牛市的盡頭及10個月的熊市重挫，當美國股市經歷完2022年一整年的過山車式的震盪熊市之後，在踏入2023年之前，一眾大行還在猶豫美國的熊市是否已結束，聯邦儲備局的利率政策會如何發展的悲觀期望時，然而2023年初卻在恐懼猶豫之中重生，美國股市從年初的升勢至2023年底，又重回2021年底歷史高位，雖然過程經歷多次反覆及震盪的猶豫，不過市場就是這樣。

回顧2021年美股的升勢，比今年更凌厲，但卻在20221月初出現浪頂，道指及標普的歷史高位出現在202214日及5日，之後美國股市迎來一段驚嚇的熊市。

經歷完2022年的熊市

2023年初，當一眾投行分析員們還在評估這波熊市何時完結，美國利率還可調升多少，2022年底的偏弱市場氣氛，影響了華爾街大行策略師們，對2023年美股作悲觀的評估，後來2023年初開始的升勢竟能持續至年底，被2023年初開始的無情而凶猛的漲勢殺個措手不及，基於這次市場過於樂觀，所以筆者反而評估2024年上半年美股將向下調整一段。

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港股2024年仍然持續失落週期

而港股明年的看法， 要先觀看年初效應是否會發生，即使出現年初效應向上，應該不改過去兩年的節奏，失落週期仍然會持續下去，預期在2024年同樣沒有長期的升勢，波幅會比2023年狹窄，成交量持續低迷，日均成交額可能跌至700億之下，即使下跌趨勢也並不明顯，在跌跌撞撞及反彈中，走完2024年，估計全年高低波幅只在五千點之間。

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