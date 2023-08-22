FM財自 | 香港A.I.借貸先鋒X Wallet - 結合A.I.借貸及先買後付平台，助中小企打造創業最強後盾

興趣可以當飯食？即使創業夢有幾雄心壯志，但事實上營運一盤生意的背後，資金問題往往令創業者無法捱過起步階段。相比基金或政府資助，私人貸款勝在具彈性，申請門檻較低，不用遞交計劃書、商業登記證等文件，可以快速地籌集到創業資金，最重要是更快做到現金周轉，令創業可以盡快實踐，無須擔心錯過創業良機。

除了資金問題，現時消費者傾向使用快捷即時的網上交易方式，不少中小企以至初創企業都表示，業界正積極開拓切合現時趨勢的支付方案，如果可以在手機「一站式」財務管理、揀選心儀商品以至付款交易，更容易在競爭激烈的年輕消費者市場中突圍而出，從而增加營業額。

X Wallet 結合籌組資金及支付功能

最近，不少金融科技公司推出新產品加強競爭力，例如Zero Finance因應年輕消費者的需求和金融習慣革新X Wallet App，X Wallet為全港首個A.I.秒批貸款的手機應用程式，除了提供A.I.秒批貸款，更增設X Pay先買後付(Buy Now Pay Later)的服務，結合籌組資金及支付於一身的平台，為難以提供入息或地址證明的一眾網店及小商戶，解決資金緊絀的問題。而且，現今年青一代習慣「先購買，後還款」的全新付款模式，X Pay的彈性付款方式吸引年青一族使用，增加購物的欲望，亦能為商家提供另類的收款方式，創造更多商機。