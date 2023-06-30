FM財自 | 香港AI借貸先鋒X Wallet 首推先買後付功能X PAY | 提供無負擔消費新選擇！

零在金融香港有限公司 Zero Finance 旗下X Wallet (全港首個A.I.秒批貸款App) 藉其領先市場的A.I.科技優勢，繼續針對年輕人的需求和金融習慣，於今年6月初首推全新「先買後付」功能X PAY，為本地消費者提供創新的購物體驗。 「先買後付」消費模式在後疫情時代日趨普及，消費者自由選擇綁定不同的信用卡後，透過X PAY在合作商戶消費可分3期免息付款，即時買到心頭好和所需商品的同時，更靈活和隨心管理日常開支。

X PAY 收付款靈活安全 助本港商戶拓商機

X PAY作為新一代支付工具，更靈活安全的收、付款特性為本港商戶帶來嶄新營銷機遇。透過X PAY的彈性分3期付款功能，以及其額外提供的不同優惠，商戶可藉此吸引顧客消費和擴大客戶群，尤其年輕一代的消費者。商戶無需支付開戶費，X PAY將免費提供簡易清淅的商戶後台，打理生意自然輕鬆自如。更重要的是，即使客人分三期支付，但商戶仍能在數天內收到整筆消費金額，X PAY會為你處理結算、用戶確認及防欺詐行為，成為你最可靠的生意合作夥伴。

X Wallet全力支持本地中小企 合辦 市集營銷比賽

X Wallet採用自主研發AI和風險控制技術，真正零人手審批，5秒內即刻知道審批結果，24/7 FPS即時自動過數，消除了與傳統借貸申請相關的耗時的文書工作和流程，為用戶提供簡化、無壓力的借貸體驗，使他們能夠以私隱、快捷、安全地方式獲取資金。除此之外，X Wallet一直支持本地商戶，除了推出中小企貸款計劃幫助商戶解決資金周轉的問題，更與本地初創平台合作支持本港年輕人實現創業夢，X Wallet將聯同FM財自和飛翔市集，於7月1至2日在南豐紗廠的《心靈清湯｜嘉年華市集》舉辦「市集營銷大挑戰」，4位創立本土品牌的年青創辨人，將在市集使出渾身解數以赢得最高銷售額，競逐<營銷最強大獎>，勝出的隊伍將獲得由X Wallet贊助的一萬元現金獎。

當日使用X PAY消費只需付總額的三分之一，其後兩個月後自動支付餘下的款項，用戶無需支付利息，而且申請X PAY手續方便快捷，只需以香港身份證認證即可使用X PAY，且無手續費及額外收費。X PAY設有自動支付提示及逾期時限制消費功能，你亦可自由選擇提早或按時支付款項，所花的每分每毫盡在掌握之中。

迎新消費獎賞 折扣額高達 HK$50

X Wallet除了力撐本地商戶外，當然不少得提供著數優惠給入場朋友，除了X Wallet App的新用戶註冊迎新優惠HK$50折扣，消費者於市集內的指定合作商戶使用X Pay付款，更可額外享首單半價優惠，折扣額高達HK$50。

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