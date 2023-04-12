FM財自 | 騰訊大股東疑沽貨 恒指隨時失兩萬？

騰訊控股（0700）大股東Prosus疑再部署沽貨，表示本周將所持9600萬股騰訊股票，以認證形式存入香港中央結算系統（CCASS），拖累股價盤中急挫5%，暫時為跌幅最大藍籌，恒生指數走勢午後更為疲弱，曾跌穿20300點水平。孫子大戶傳人創辦人Jason在港股午休時段指，連同比亞迪遭巴菲特減持的消息，大市氣氛更淡，騰訊今日已跌穿短期震盪區，若今日收市失守360元，周四或會再度向下，短期走勢將會進一步變弱。

美團穿$125「好大鑊」

其他科網股同樣「無運行」，美團（3690）挫逾2.8%。Jason提及，該股上145元後回吐，如跌穿125元「會好大鑊」，並會拖累恒指穿兩萬關口。近日曾重返「紅底股」的阿里巴巴（9988）則跌3.3%，Jason指出，早前阿里升上100元的一段時間，幾乎未曾以陽燭收市，故相信這並不是上升的走勢。

監管殺到 AI股齊散水

大市方面，Jason指，恒指期貨昨日出現短期雙頂，惟今日回落至20300點，如未能回到20450點以上收市，大市將會再次向下，暫時支持位在兩萬大關，再下一城則是19000點，形成「大W」形態。

另外，內地開始監管AI概念，令一眾AI股急散水，包括百度（9888），股民可以如何部署？瑞聲科技（2018）急跌15%，有大行踩多腳將公司降級至「沽售」，是否不值得撈底？內險、券商股較值博？想了解更多Jason的看法，以及港股、美股4月的分析和走勢預測，即刻按下影片連結收看「孫子財自兵法」全片！