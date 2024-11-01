FM財自 | 騰訊頂底的引申波幅

不少坊間的期權教科書籍，對引伸波幅高低變動的解讀，都停留在30年前的理論派，有些甚至解讀高引伸波幅代表大戶動向，有人偷步，新手讀者看完後照單全收，以偏概全，在實戰中卻換來慘痛的教訓。
不少本港專家發行的期權書籍都是理論為先，行內人一看便知極度缺乏實戰的經歷，只能視為沒有社會經歷的教科書籍，教科書的用處只是引領您進入市場，好確認內容的正確性及是否已經過時。
就以騰訊（0700）為例，歷年來多次都是在極端高引申波幅的情況下，見頂底，例如2021年1月25日，當日股價爆升在766元收市，接近歷史高位附近，價外10% 的下月期權的 call價的引伸波幅（iv）達至最高水平55.2%。
2018年10月騰訊跌至275元之下，價外10%的下月期權put的iv高至65%之上，之後見底回升。2022年3月中股價最低跌至297元，put價外10%引伸波幅62.7%，達至最高水平，put iv甚至破歷史新高，之後逆轉回升。
今年10月2日騰訊升至最高470元之上時，價外10% call的引申波幅高至60%之上，破了騰訊歷年call的最高iv水平，後來騰訊股價從高位回跌，iv也回跌得很快。
引伸波幅的極高，代表著市場恐慌或樂觀的程度，Call iv極高水平代表市場極度貪婪及需求程度；Put iv極高水平代表市場極度恐慌及市場對沖需求程度，所以經常是造就頂底位的訊號，筆者是期權交易員，尤其是騰訊期權，自2017年開始便紀錄騰訊每次高iv的頂底水平，在2019年在書中也首度發表過，至今這情況依然存在，雖然不常發生，甚至幾年才發生一次，不過養兵千日用在一時，市場知識的保存與記憶，到事情真正發生時，就可發揮很大的效用。