FM財自 | 騰訊頂底的引申波幅

騰訊歷年來多次都是在極端高引申波幅的情況下見頂底。

不少坊間的期權教科書籍，對引伸波幅高低變動的解讀，都停留在30年前的理論派，有些甚至解讀高引伸波幅代表大戶動向，有人偷步，新手讀者看完後照單全收，以偏概全，在實戰中卻換來慘痛的教訓。

不少本港專家發行的期權書籍都是理論為先，行內人一看便知極度缺乏實戰的經歷，只能視為沒有社會經歷的教科書籍，教科書的用處只是引領您進入市場，好確認內容的正確性及是否已經過時。

就以騰訊（0700）為例，歷年來多次都是在極端高引申波幅的情況下，見頂底，例如2021年1月25日，當日股價爆升在766元收市，接近歷史高位附近，價外10% 的下月期權的 call價的引伸波幅（iv）達至最高水平55.2%。