FM財自 | 黃國英︰外資流出港股 科網股升得一日？ | 兩部電影票房表現反映兩個市場有得諗？

港股周一先低後高，盤中曾跌穿19500點，隨後大幅反彈並愈升愈有，最終收市揚343點，重上兩萬點關口。本周再迎來多隻重磅科技股公布業績，包括百度(9888)、騰訊(0700)及阿里巴巴(9988)等，對於港股後市，黃國英資產管理董事黃國英指出，早前京東(9618)及理想汽車(2015)績後抽升，令市場現在不敢在業績出爐前作出太多部署，而早前中國科技民企、內需股全都有所調整，反映外資有出走的情況，現時要觀望資金會否回流，才能決定其後市走勢。

不過，他指出，投資者對科網管監管或往後做生意的發展空間有保留，股份每次下跌都又快又厲害，相反，單日的升幅不能確認上行趨勢，而且阿里和騰訊仍面對外資沽貨的因素。至於熱炒的「中特估」概念，短線升幅大，但估值目前還不算過高，既然外資難買中國資產，這些「中特估」概念股由內地資金自行消化，反而會穩陣一點。



黃國英︰對日歐市場睇高一線

美國加息方面，黃國英預料，聯儲局或會暫停加息，但對美股的支持不會太大，因為已是市場預期之內。他對日本和歐洲的股市睇高一線，市場投資焦點放在中國消費市場的潛力上，以《銀河守護隊3》和《男兒當入樽》（灌籃高手／Slam Dunk）兩部電影的在內地的票房為例，可見中國對美國文化是有些抗拒的，而透過Slam Dunk可見，日本文化仍然對中國市場有吸引力，因此認為日本股市或可受惠。

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