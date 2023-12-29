熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
FM財自
2023-12-29 12:45:04

FM財自 | 2024年恒指可能先高後低

分享：
港股收市｜又創逾1年低！恒指失117點 北水走資 成交不足900億

2024年恒指可能先高後低。(資料圖片)

2023年最後一個交易日，恒指連續四年下跌已成現實，回看2020年底，我首次在此欄寫：恒指將會失落很多年，過去三年就是走著失落週期的節奏，而且看不到盡頭，有讀者問我2024年會否擺脫失落週期呢？如果三數年就可擺脫的話，就不是失落週期了。

也有讀者問我會否放棄炒港股，其實在這週期能跟隨節奏，比美股還好炒，除非你是長線的價值投資者。聖誕節假期後，過去兩個交易日恒指反彈700點至17,000點附近，也實現了筆者在12月12日時的標題：料恒指15972就是今年的低位。

年初效應


到了2023年港股最後一個交易日，而2024年會否如去年般出現年初效應？相信各位都參詳過我之前在此欄寫過的過去歷史，本週幾天的情況像2016年底、2017年底及2020年底，而之後的年初首日均是向上爆發一段升浪，明年是否這樣？最關鍵的仍然是2024年的第一個交易日的發展，會否像2023年初般，恆指低開然後向上爆發一段3千點的升浪？或是直接高開高走？


過去8年當中只有2016年初，首個交易日是開始向下爆發，其餘4次是向上，3次沒有明顯漲跌。所以2023年的最後三個交易日來觀察，明年初向上的機率仍然高一些，估計可能在二月份見全年高位，之後又是輾轉下跌的情況。即是2024年初向上，但失落週期持續，失落週期炒失落，懂得節奏的話，利用期權部署好淡倉，其實比美股更容易操作，而美股方面，筆者估計將在1月初升到盡頭而回跌一段。

Ad Block
White and Red Modern Company Profile Presentation (1)_19_0_0_0_0.png

Option Jack

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受