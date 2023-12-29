FM財自 | 2024年恒指可能先高後低

2023年最後一個交易日，恒指連續四年下跌已成現實，回看2020年底，我首次在此欄寫：恒指將會失落很多年，過去三年就是走著失落週期的節奏，而且看不到盡頭，有讀者問我2024年會否擺脫失落週期呢？如果三數年就可擺脫的話，就不是失落週期了。

也有讀者問我會否放棄炒港股，其實在這週期能跟隨節奏，比美股還好炒，除非你是長線的價值投資者。聖誕節假期後，過去兩個交易日恒指反彈700點至17,000點附近，也實現了筆者在12月12日時的標題：料恒指15972就是今年的低位。