FM財自 | 2024年恒指可能先高後低

2023年最後一個交易日，恒指連續四年下跌已成現實，回看2020年底，我首次在此欄寫：恒指將會失落很多年，過去三年就是走著失落週期的節奏，而且看不到盡頭，有讀者問我2024年會否擺脫失落週期呢？如果三數年就可擺脫的話，就不是失落週期了。
也有讀者問我會否放棄炒港股，其實在這週期能跟隨節奏，比美股還好炒，除非你是長線的價值投資者。聖誕節假期後，過去兩個交易日恒指反彈700點至17,000點附近，也實現了筆者在12月12日時的標題：料恒指15972就是今年的低位。
年初效應
到了2023年港股最後一個交易日，而2024年會否如去年般出現年初效應？相信各位都參詳過我之前在此欄寫過的過去歷史，本週幾天的情況像2016年底、2017年底及2020年底，而之後的年初首日均是向上爆發一段升浪，明年是否這樣？最關鍵的仍然是2024年的第一個交易日的發展，會否像2023年初般，恆指低開然後向上爆發一段3千點的升浪？或是直接高開高走？
過去8年當中只有2016年初，首個交易日是開始向下爆發，其餘4次是向上，3次沒有明顯漲跌。所以2023年的最後三個交易日來觀察，明年初向上的機率仍然高一些，估計可能在二月份見全年高位，之後又是輾轉下跌的情況。即是2024年初向上，但失落週期持續，失落週期炒失落，懂得節奏的話，利用期權部署好淡倉，其實比美股更容易操作，而美股方面，筆者估計將在1月初升到盡頭而回跌一段。