FM財自 | 618無助京東阿里 黃瑋傑︰內銀內險睇高一線

鮑威爾在本港周四凌晨時間的言論似鴿非鴿，令美股3大指數倒跌收場，惟今日(4日)港股未受外圍影響，北水經過長假期後回歸，重新吸納港股，帶挈恒生指數向上，迫近兩萬點大關，成交亦終於過一千億元。輝立證券及輝立資本管理董事黃瑋傑指，市場對息口方面的不確性增加，令美股即時現沽壓，惟事實上市場已逐漸將是否加息，以及銀行危機的關注力，轉移到經濟衰退問題。

至於港股方面，他指出，大市仍處於待變格局，前兩個交易日並無特別理由導致其上升或下插，RSI指標目前也沒有明顯指向性，要待恒指出現一個明顯突破才可定斷。

輝立黃瑋傑︰618對電商股提振作用有限

內銀及內險股表現亮眼，他表示，內銀第一季普遍業績及新增貸款數字表現不俗，利好內銀股價表現，惟貸款利率下降雖部分抵消了上述因素。科技股方面，騰訊(0700)走勢疲軟，但相比阿里巴巴(9988)，黃瑋傑仍較看好前者，因阿里在技術上已跌穿了五條移動平均線，又指內地「618」購物節都提振京東(9618)和阿里的幫助不大。

國際金價破頂，他表示，地緣政治因素再次增加黃金避險需求，惟美元仍然偏強，或會壓抑金價升勢，料金價會在2000美元左右波幅。想知更多黃師傅對港股各個板塊的分析，即刻按下影片連結收看全片！