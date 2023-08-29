FM財自 | 7月結算日重演？

財政部在27日下午發布「關於減半徵收證券交易印花稅的公告」，為了活躍資本市場、提振投資者信心， 昨天(28日)滬深兩市高開5%，恒指高開在18500之上最高18564，8月期指最高18541，升愈600點，然而高開急漲15分鐘後回跌，全日一路向南，接近日低收市，收市收窄400餘點升幅，只升174收在18130。

在於減印花稅這消息前，上星期已持續在市場傳聞，偷步者眾，造成消息實現後的賣壓而一路向南地回調，幅度也有些過份。

從近日的日K圖表來看，恒指每日都是一個獨立的日子，連貫的強弱趨勢並不會持續太久，所以今天（0829）又是另外一個故事，一天一故事，昨晚美股及金龍指數回穩，適逢明天（0830）乃指數期貨及期權結算日，股票期權最後交易日，昨天的賣壓消化掉大部份的偷步倉後，可能市場憧憬明天的結算日是否會像上月7月結算日的情況單向發展，今天上午市況開市後已節節上漲，與昨天的一路向南相反，改為一路向北。

筆者暫時估計明天可能再升結算的機率高些，恨節奏重複著7月28的情況，當天恒指低開200餘點，之後節節上升，下午時段更升至19940最高，突破波段頂及全日高位收市，造成不少股票期權long call一日之間，甚至當天出現數10倍的漲幅。

但末日long是高度槓桿，只有一天的時間，要壓對方向之餘，還要波幅夠大，可遇不可求，全額損失的機率極高，但卻有博到大倍數利潤的機會，只能按個人承受虧損的額度而量力而為。