FM財自 | 7月迎來月初效應

昨天（0703）港股7月開局升，開在日低19002，全日向上發展，科指領升，財新中國製造業採購經理指數(PMI)稍勝預期，加上人民幣匯價回穩，市場已經沒有藉口再等，加上美國財長耶倫落實訪華，市場憧憬中美關係好轉，恒指最高升逾450點，收市升390點，科指股份更突圍而上。

對於交易員來說，每月首個交易日尤其重要，而且7月初是下半年的開始，儘管過去6年以來7月份是升跌各半，但7月首日的走勢特具指標意義，雖然比起年初效應還差很遙遠。

昨天（0703）下午時段，科指恒指升幅擴大，也打破上午升下午可能回跌的魔咒，更加沒有藉口做淡，科指見1個月最大升幅，突破4000點的好淡分界線，升143點或3.7%收在4054點。

傳統思維須改變

至於成交量不足的情況依舊，卻連升兩天，不少投資人仍停留在傳統舊思維，要成交量配合大市才有能量上升，但統計過去多年，自從2015年＜大時代＞之後，這效應早就消失，反而經常成為反指標。

遠的不說，兩個多星期前的6月16日星期五，看到不少分析寫：《突破2萬收，配合成交量放大，港股將進一步向上》

之後卻一路回跌，跌回19000點之下，看來又是陷阱，又一次升穿大位（2萬）配合成交量，卻逆轉向下的節奏，成交量配合這玩意經常錯，有些人卻死不改變，這就是自身個性上的問題，或許只是隨便說說，沒有參與真交易所以不知痛所致，市場日新月異，傳統舊思維不改變，很難在投機市場生存下去。

最多人看淡的小鵬汽車爆升

科指藍籌的百度，京東及美團表現皆突出，投機資金追逐有利好消息跟進的股份板塊。重獲多間大行唱好的新能源汽車再升，當中小鵬汽車（9868） 最狂，累計由6月初低位大升近9成，上周發布的新車型號市場反應良好，股價連日飈漲，吉利汽車（0175）則是昨天升幅最大的藍籌，今天一眾車股稍作回跌，不過車股波幅大，新手投資人跟風追高需小心。

小鵬汽車連日的勁升，我雖然上月撈在低位，但只贏了前面的一小段，原來後面還有一大段，不過起碼沒有錯方向做淡，各位可回看小鵬汽車之前股價在30至36元之間時，是否全城分析都看空？又一次說明了市場氣氛是反向的參考。