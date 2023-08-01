FM財自 | 8月港股讓我歡喜讓我憂

恒指在7月份在最後一星期才扭轉上下盤整格局，7月24日才跌回18600的月低附近，一天之隔7月25日卻扭轉了整個形勢，走出一段小升浪，科指股份帶頭強勢多天，恒指趕及在7月最後一個交易日才重越2萬點，最高至20361，也突破了6月份的高位20156，恒指7月累升1162點，是自今年1月底升至22700之後，升幅最大的一個月份，不過也只屬於失落年代中的正常現象，暴升暴跌中，經常讓人歡喜讓人憂，不過這樣才迷人，經常讓人以為牛市重臨，在失落年代中，只炒港股趨勢交易難度甚高，只能炒小浪或波幅，昨天7月31日並錄得半年以來最大的成交金額1825億元，不過大成交額並不是好事，回測過去幾年的節奏，大成交額之後必回，意味著又要回跌調整？

回顧恒指在過去10年，當7月錄得升幅，8月的表現通常不會太差，所以暫時研判為短線會回跌至2萬之下，但幅度不會太深，能守19850應該仍有機會再回漲上2萬之上多一次。

長升長有的滙豐控股業績後的情況

換爐話說，若未來還會破20361昨天高位的話，應該至少也跌回2萬之下一次作調整。

筆者自上週捱過兩個奇跡日之後，至上週五結算日（7月28日），一次過追回7月多次上下震盪的損失有餘，全靠上週二開始追勢，並不斷加倉的勇氣，但8月初又是一個新局面，過去幾個交易日均在分段在減倉中，經過一星期的爆漲，落後股份也所剩無幾，暫時等待回跌至2萬之後再觀察情況定策略。

今天市場焦點在於長升長有的滙豐控股業績後的情況，至8月1日中午收市，恒子倒跌1點在20077，科指升29點在4579，滙控業績前在波段頂附近65.35元。