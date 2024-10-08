FM財自 | A股復市恒指因過度反映而重挫

長假期完結，A股首日復市，一如預期追落後，滬指高開9％之上接近漲停，開市後僅20分鐘，滬深兩市成交額突破1萬億元，破歷史最快萬億紀錄，但恒指卻小低開200餘點後，一路回跌，因過去4個交易日當中，港股已經充份反映，甚至過份反映了A股的漲停，10時過後A股明顯回跌，上證收窄升幅至只升5%之下，恒指演變成重挫，最低跌逾2,300點，低見20,763點，重回上周一假期前的夜期水平。

此前受政策「組合拳」提振，國慶假期A股休市期間，中資港股狂漲偷步，截至昨天收盤，或反映了A股兩個漲停，相當近20%的期望，但今天（10月8日）A股表現連一個漲停，都未守得住，港股自然回跌，演變成急挫。