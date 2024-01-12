FM財自 | CPI過後美股最快今晚出方向

昨晚（1月11）公布美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，高於經濟學家預期的 3.2%，也低於前值的 3.1%；按月升 0.3%，高於預期的 0.2%，也高於前值的 0.1%。

此關鍵通膨數據推翻了聯準會最快 3 月降息的預期，不過基準的10年期美國國債收益率從周三的4.029%降至3.975%。

公佈後美國3大指數期貨上下震盪，納指100期貨先高後低窄幅震盪，待22:30正式開市後漸漸走低，最低跌過1％，尾段回升，納指期貨高低波幅近200點。

標普500下跌約0.1%，道指微漲15點，納指綜合無升跌，納指100升27點，美股在今年第一周下跌後，第二周急速回升，未來是再破歷史新高，或是小雙頂回跌，CPI數據之後的隔天會比較明朗，今晚還有PPI數據有待公佈。