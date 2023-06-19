FM財自 | MOX獲發牌 成首家虛銀推出買賣港美股交易服務

虛擬銀行Mox成為本港首家推出香港及美國證券交易服務的虛銀，該行宣布獲得香港證監會頒發的第一類（證券交易）牌照，其業務範圍由存款及借貸業務，擴展到財富管理及投資服務。

為了進一步提升服務品質，Mox將透過香港金融管理局金融科技監管沙盒進行Mox Invest證券交易服務測試，以確保服務穩定可靠，並在今年後期逐步向客戶推出服務。

用戶可投資港美股 捕捉市場機會

該行表示，Mox Invest提供簡潔易用的用戶界面，客戶可以在數分鐘內完成開立投資戶口，享受各種投資港股、美股的嶄新功能，例如購買美國零碎股票，從而使投資組合更多元化，並捕捉更多市場機會。此外，靜待投資機會時，Mox Invest的現金賬戶還可以讓客戶的閒置資金持續增長。

當Mox正式向大眾推出Mox Invest服務時，合資格客戶只需輕鬆點擊幾下，即可在Mox應用程式上啟用Mox Invest，極為方便。其應用界面清淅向客戶展示證券投資組合的表現，而客戶也可以快速輕鬆地完成交易，以作出快速投資決策。

Mox亦指出，證券交易服務只是Mox Invest首個服務，未來還將推出更多新服務，以易於使用及更智能的方法協助客戶推動財富增長。