FM財自 | Trump 能載舟也能覆舟

市場信徒逐漸迷失於 「美股永不落」的特朗普神話當中。(資料圖片)

特朗普（Donald Trump）的關稅政策，令市場憂慮至美國經濟衰退，自去年11月初特朗普勝選後，美股一路攀升，過程中多次回跌，隔天皆能V彈，再展升浪，投資人經歷3個多月的洗腦，市場信徒逐漸迷失於 「美股永不落」的特朗普神話當中，2月20日納指100從歷史高位回落，其實已經隱隱結束了Trump 的狂熱，此前在2月6日，我曾寫過：小心狼來了。 上週五（0307）納指跌破2萬後反彈，倒漲百餘點收市，周六假日時看到不少分析員認為，美股調整完結了，可以買了，昨天（0310）週一即迎來一波破底重挫小股災。

兩星期前的2月28日星期五納指反彈收市，看似回穩，也看到分析員們說：《美股是不會出現股災的》，然而連續兩個「星期一」皆迎來重挫，很多分析員都仍然迷信著以星期五收市作為未來股市的漲跌預期。 其實根據過去3星期的節奏，可看出未跌完的端倪，2月27星期四納指急跌，2月28日星期五回升後，隔週的上星期一，3月3日納指再度重挫，跌破2月28日的波段低位；而3月6日上星期四納指重挫，3月7日星期五納指反彈，昨天3月10日星期一崩跌，升跌節奏是否和對上一週一樣？

科技7雄變7熊 筆者在上周五此欄的前文寫下，即使星期五能反彈，要看星期一是否同樣節奏。 美股周一（3月10日）下跌，跌勢一度擴大至道指跌逾千點、納指100跌3.8%、標指挫逾2.7%，是去年8月以來最大跌幅；美股科技7雄皆重挫，尤其是Tesla，股價收市跌15.43%。 筆者在二月中時曾寫，美股科技7雄中已有5隻出現逆轉型態，二月底時最後連Google 及Meta 也相繼破頂後出現逆轉，筆者更曾用標題寫：科技7雄變7熊。 根據昨天的恐懼氣氛，節奏及跌幅來看，未來兩天納指應該高概率有幾百點的反彈。

港股方面，因昨天（0310）已經反映納指期貨下跌的部份影響，所以今天（0311）恒指低開500點後跌幅收窄，中午時段收在23562，下跌221點，暫時估計未來港股應該可以跟隨外圍的緩和而反彈。 Option Jack

