FM財自 | 「X結餘轉戶計劃」－貼合Z世代消費模式，靈活解決財務難題

「Z世代」年輕人尤其重視自主性及自由度，他們擁有熱情、創新的特質，善於接受新科技及新事物。此外，他們亦追求 Work-life balance(工作與生活平衡)，不少年輕人視旅遊和購物等消費為減壓方式之一，不過既要兼顧現金流穩定，又想每年周遊列國和購得心頭好絕非易事。
使用信用卡「先消費後找數」的購物模式固然方便，但稍有管理不善或導致超支的情況出現，而且經常擔心「碌爆卡」及忘記還款等等，衍生債務問題，費時又費心。
Zero Finance全新理財服務，切合客戶不同的財務需要
有見及此，在數碼科技上力求創新的Zero Finance，正以協助大眾理財及改善資金周轉困難為目標，旗下產品除了標榜「全港首個以人工智能(A.I.)審批貸款APP」的X Wallet手機應用程式之外，最近更推出革新的理財服務「X結餘轉戶」及「大額私人貸款」計劃，全力協助客戶整合所有信用卡卡數和現金周轉的問題，讓用戶能夠靈活運用資金，節省不必要的利息開支。
Zero Finance 作為深明客戶需要的金融科技公司，專門為有清卡數需要的客戶度身訂造「X結餘轉戶計劃」，可一次批出達月薪25倍的貸款額，可批出的貸款額最高達 $1,000,000，而且無需任何抵押或額外手續費，無論你想借幾多的資金都「零」問題！
「X結餘轉戶」改善信貸評級，零負擔追夢
客戶申請時只需要填寫簡易的個人資料，即時有貸款專員為你跟進，根據你的財務狀況提供適當的解決方案，申請過程快捷方便，助你整合貸款結欠及清還所有卡數，避免產生「卡冚卡」的高昂利息開支，讓你重新出發，活出自由。
更重要的好處是「X結餘轉戶計劃」能幫助你提升信貸報告評級，還款期可長達72個月，提早還款亦不會罰息，讓你「零」負擔地實現未來各種人生及理財目標。
「X Wallet」全港首個A.I.貸款APP，備用資金隨時擁有
如果你於短時間緊急需要一筆資金，Zero Finance另一個循環貸款服務X Wallet相信可以幫到你，X Wallet手機應用程式全程於APP完成申請，只需要身份證，5秒就知道貸款是否審批成功，十分適合忙碌的香港人。
最近，X Wallet推出全新的迎新優惠，新客戶於推廣期2023年11月1日至11月30日輸入優惠碼「HOTEL」，成功申請及確認貸款合約，即刻送你總值$2,750的旅遊套票*，你可以選擇澳門來回船飛及1晚澳門百老滙酒店，或深圳來回高鐵 (九龍西至福田)及1晚深圳大中華喜來登酒店，享受生活，隨時做到。
放債人牌照號碼 1100/2023
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
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