FM財自 | 「X結餘轉戶計劃」－貼合Z世代消費模式，靈活解決財務難題

「Z世代」年輕人尤其重視自主性及自由度，他們擁有熱情、創新的特質，善於接受新科技及新事物。此外，他們亦追求 Work-life balance(工作與生活平衡)，不少年輕人視旅遊和購物等消費為減壓方式之一，不過既要兼顧現金流穩定，又想每年周遊列國和購得心頭好絕非易事。

使用信用卡「先消費後找數」的購物模式固然方便，但稍有管理不善或導致超支的情況出現，而且經常擔心「碌爆卡」及忘記還款等等，衍生債務問題，費時又費心。

Zero Finance 全新理財服務，切合客戶不同的財務需要

有見及此，在數碼科技上力求創新的Zero Finance，正以協助大眾理財及改善資金周轉困難為目標，旗下產品除了標榜「全港首個以人工智能(A.I.)審批貸款APP」的X Wallet手機應用程式之外，最近更推出革新的理財服務「X結餘轉戶」及「大額私人貸款」計劃，全力協助客戶整合所有信用卡卡數和現金周轉的問題，讓用戶能夠靈活運用資金，節省不必要的利息開支。

Zero Finance 作為深明客戶需要的金融科技公司，專門為有清卡數需要的客戶度身訂造「X結餘轉戶計劃」，可一次批出達月薪25倍的貸款額，可批出的貸款額最高達 $1,000,000，而且無需任何抵押或額外手續費，無論你想借幾多的資金都「零」問題！

「 X 結餘轉戶」改善信貸評級，零負擔追夢

客戶申請時只需要填寫簡易的個人資料，即時有貸款專員為你跟進，根據你的財務狀況提供適當的解決方案，申請過程快捷方便，助你整合貸款結欠及清還所有卡數，避免產生「卡冚卡」的高昂利息開支，讓你重新出發，活出自由。

更重要的好處是「X結餘轉戶計劃」能幫助你提升信貸報告評級，還款期可長達72個月，提早還款亦不會罰息，讓你「零」負擔地實現未來各種人生及理財目標。

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