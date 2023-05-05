FM | 美股像逆轉港股仍在盤整

恒指今年在1月27日漲到高位22700點，之後回落，1月31日恒指已回落至22000之下時，我用標題寫22700就是今年的高位，隨後在2月初再用標題寫：料恒指將跌破2萬，當時有不少讀者回應質疑：才年初就說22700是頂，是否太過於武斷了？

其實交易本來就是要有預期，要與大眾的看法不太一樣，預期不一定是對，還經常會錯，若不然怎麼做中線的交易部署呢？預期錯了就止損，對了就獲利，就這麼簡單吧，只不過我當時的看法與一眾分析員的預期不一樣，甚至可以說完全相反，所以造成當時的熱烈回應。

跌破20000點這任務，2月底時就完成了，反彈上最高21000點，之後又回跌，我又用標題寫： 見升不是升見跌不是跌，意思是指恒指盤整上落週期，會來來回回穿梭於2萬點N次，3月中跌至19000點時，當時幾乎所有分析員都看空，我仍然戰戰兢兢的逢低炒底，認為未來會重上2萬點，上週二（0425）恒指跌至19600點之下，當天我用標題寫：結算日之後升回2萬點之上？上星期五（0428）結算後的第一天，已重上二萬了。

這些不是胡亂猜測賭運勢，而是根據過去歷年的週期節奏而改良評估。

雖說預期歸預期，實際交易又是另外一回事，但連一般的預期方向，或所處於的周期判斷都錯的話，又如何獲利呢？

美股小心下週一出現小股災

美股自周一（0501）升破波段高位後，連跌4天，市況像逆轉了自3月中以來的整段漲勢，圖形上未來往下居多，適逢美國今晚將公佈非農就業數據，小心今晚星期五效應突然夾空到底，不過即使今晚出現反彈夾空，暫時也無改美股未來輾轉向下的型態，但若今晚美國股市再跌，並低收在全日低附近，則要小心下週一出現小股災。

今天（0505）港股又重上2萬，才一天之隔，昨天（0504）開市前，受到美國股市下跌的影響，所有分析員不約而同地看跌，昨天卻是上升249點收市，恒指在2萬及50天線之間已經來回N次，但每次跌至2萬之下仍然引來不少人看空，自三月初以來我把握住一個大原則，就是2萬之下不追做空，2萬之上不追買，這最少不會在盤整震盪週期裡來回止損。