FM 財自 | 美股今晚定勝負

隔晚（1106）美國三大股指，因經濟數據及對AI熱潮泡沫引發擔憂，納指100（NDX）盤前由漲轉跌，低開50點在25568，隨後再挫一會，形成開市價在日高，收市無力V彈低收在25130，下跌490點或1.91%，NQ期貨更跌破兩天前週三（1105）亞洲早段的針底位置。

昨天的一跌讓相信美股永遠可V彈的投資人失望了，自今年4月股災之後，美股節節上升，每次深回皆很快出現V型回升的型態而再破新高，形成美股不會泡沫的信徒越來越多，而這次可能不一樣？

下周一恒指將打破漲跌拉鋸局面

上星期納指連續5天破歷史新高，當中3天是以Gap up的型態破頂，市場好消息盡出，筆者上周在此欄指出，美股呈現終極末段的升幅型態，小心隨時深回，甚至逆轉，不過週三（1105）納指期貨深跌之後又呈V彈，投資人紛紛以為無事之餘，昨晚（1106）美股再挫一會，回升僅一天便再度向下破底，情況看似扭轉了過去的節奏，料今晚（1107）美股將是好淡友決戰的重要日子。