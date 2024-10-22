foodpanda十周年累計完成1.5億訂單 研無人機送遞

對於近年的競爭對手加入，賴偉昕指每個行業都有競爭，而正面競爭對業界是好事，會以平常心面對，不會評論個別市場分額數據，「會做好自己本分」，認為做好服務才可長線留住客人。

外送平台foodpanda香港於2014年成立至今10周年，累計合共完成了超過1.5億張訂單，並自9月初以來推出一系列慶祝10周年的活動。集團最新公布今年第三業務表現保持穩健，當中到會服務業務按年上升逾兩倍；企業服務漲逾1倍；快商務多近一成。

他指，集團仍會專注三大策略：一、透過多元化發展業務，逐漸邁向「一站式生活平台」，並繼續致力為外送行業建立一個可持續的生態圈；二、明白香港人最著重有選擇，因此今年亦致力帶來更多、更合適用戶的選擇；三、致力提升服務以迎合用戶最新需要，將服務做得更深入，提供更客制化的服務。

參考歐洲 初步研究低空經濟

對於新一份施政報告擬發展低空經濟，賴偉昕指foodpanda於全球70個市場有業務，當中歐洲亦有無人機送遞服務，foodpanda香港會參考其他市場，研究在香港實施無人機送遞的可行性，惟強調目前只是非常初步研究。