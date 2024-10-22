foodpanda十大之最！邊區最多夜鬼？有送遞員行咗8萬公里

外送平台foodpanda與香港人共度十年光陰，集團記錄大大小小令人印象深刻的有趣數據，製作「十大之最」，與香港人回顧十載旅程點滴。 美食之最：米線 從foodpanda服務香港的首5年起，米線便已是香港訂單量最高的一項食品，米線相關的餐點訂單量亦長期高踞榜首。十年過去，米線仍然是訂單量的絕對冠軍，其訂單量更以幾何級數上升，受歡迎程度不容忽視。 大訂單之最： 449 件食品 2019年，有顧客從一間連鎖餐廳一次過訂購了共 449 件食品，這張訂單成為 foodpanda香港十年美食外送服務史上的最「大」的訂單。

生活百貨之最：日本雞蛋 雞蛋用途多多，是家中必備食材，不少市民經常利用pandamart及foodpanda mall服務為雪櫃補貨，平台上最受歡迎的該款日本雞蛋訂單量比起排名第二的產品高近三倍，多年來售出的雞蛋數量，足以填滿24個籃球場！ 夜鬼之最：中西區 foodpanda在2021年於宵夜時段接收的生活百貨訂單為歷年來最高，中西區的深夜訂單量更是全港之冠。 振奮之最： 1 年貼士總計超過 1 千萬元 在2023年，foodpanda送遞員獲得的貼士總額超過1千萬元。

距離之最：有送遞員圍繞赤道兩圈？ foodpanda服務香港十年，有賴一班foodpanda送遞員的全力支持。而成立初期便開始為港人服務的一位送遞員，單人匹馬已經累積超過8萬公里的路程，等同圍繞赤道走了近兩圈！ 忠實戰友之最：日の苑 日の苑是foodpanda香港2014年成立起，平台上的第一家餐廳，亦是合作年期最久的合作夥伴之一。 茶水間組合之最：汽水 x 雪糕 x 穀物能量棒 打工仔日常工作必備最受歡迎的零食和飲品，除了是撫慰心靈的邪惡之選汽水和雪糕外，原來還有健康飽肚的穀物能量棒，為大家每日辛勤工作補充更多能量。 辦公室必備之最：酒精搓手液及盒裝面紙 近年香港人對衛生的關注程度大大提高，酒精搓手液及盒裝面紙的訂單量也節節上升，超越其他辦公室用品，成為大家桌面上必不可少的常駐嘉賓。 環保之最：近 7 千訂單不要即棄餐具 foodpanda 一直致力帶領業界推動可持續發展，早年已推出「不需餐具」選項以鼓勵顧客減少使用即棄餐具，至今已有累計超過6,700萬張訂單中的顧客選取了「不需餐具」選項。