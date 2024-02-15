foodpanda市傳出售部分業務告吹　CEO揚言「願意永遠持有」 (更新)

此前外電報道，內地最大外賣平台美團（3690），有意收購德國Delivery Hero公司旗下的「foodpanda」東南亞業務，不過最終告吹。Delivery Hero行政總裁Niklas Östberg接受外電訪問時表示，很高興能保留集團旗下「foodpanda」品牌，更指自己「願意永遠持有」。
絕非被迫出售foodpanda
Niklas Östberg接受《CNBC》訪問表示，foodpanda為集團下發展較快的業務，而該品牌仍有許多發展潛力，集團投資者很喜歡該資產；至於早前市傳公司有意出售foodpanda業務，他稱絕非被迫出售，公司亦不是以培育業務再沽售為目標。
Niklas Östberg指，品牌已達收支平衡，不會再拖累Delivery Hero的盈利能力，更表示自己「願意永遠持有」，他又回應foodpanda擁有「很大的價值」。
美團期望走出中國市場
《彭博》引述消息人士報道，美團就收購foodpanda東南亞業務進行談判，期望能夠走出中國市場，實現多元化發展。目前仍未確定是否能夠達成收購協議，有機會出現其他競購者。美團及foodpanda發言人拒絕作出評論。
此前Delivery Hero9月曾表示，正洽談出售東南亞部分業務，指自新冠疫情封控放鬆以來，東南亞業務增長一直停滯不前，正在談判剝離新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等多個東南亞國家的foodpanda品牌，又傳出新加坡叫車平台「Grab」擬以超過83億港元購入foodpanda股權，惟消息未有證實。
而Delivery Hero早前透露，公司今年上半年錄得經調整的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），而去年同期則虧損3.23億歐元。
至於從2010年成立的美團，目前為內地最大外賣平台，其業務覆蓋中國2,800多個縣市，2023年5月首度進軍香港，推出新的外賣品牌「KeeTa」。