foodpanda市傳出售部分業務告吹　CEO揚言「願意永遠持有」 (更新)

此前外電報道，內地最大外賣平台美團（3690），有意收購德國Delivery Hero公司旗下的「foodpanda」東南亞業務，不過最終告吹。Delivery Hero行政總裁Niklas Östberg接受外電訪問時表示，很高興能保留集團旗下「foodpanda」品牌，更指自己「願意永遠持有」。

絕非被迫出售foodpanda

Niklas Östberg接受《CNBC》訪問表示，foodpanda為集團下發展較快的業務，而該品牌仍有許多發展潛力，集團投資者很喜歡該資產；至於早前市傳公司有意出售foodpanda業務，他稱絕非被迫出售，公司亦不是以培育業務再沽售為目標。

Niklas Östberg指，品牌已達收支平衡，不會再拖累Delivery Hero的盈利能力，更表示自己「願意永遠持有」，他又回應foodpanda擁有「很大的價值」。