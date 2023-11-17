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財經
2023-11-17 12:20:00

foodpanda據報將由美團收購部分業務　擬拓展東南亞海外市場

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foodpanda據報將由美團收購，擬拓展東南亞海外市場。(資料圖片)

foodpanda據報將由美團收購，擬拓展東南亞海外市場。(資料圖片)

外賣平台市場再現收購消息，外電報道，現時中國內地最大外賣平台美團（3690），有意收購德國Delivery Hero公司旗下的「foodpanda」東南亞業務，並希望靠收購走出中國內地市場，及拓展東南亞及海外市場。

美團股價中午收報108.4元，跌幅2.95%，半日成交11.36億港元。

美團期望走出中國市場

《彭博》引述消息人士報道，美團就收購foodpanda東南亞業務進行談判，期望能夠走出中國市場，實現多元化發展。目前仍未確定是否能夠達成收購協議，有機會出現其他競購者。美團及foodpanda發言人拒絕作出評論。

此前Delivery Hero9月曾表示，正洽談出售東南亞部分業務，指自新冠疫情封控放鬆以來，東南亞業務增長一直停滯不前，正在談判剝離新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等多個東南亞國家的foodpanda品牌，又傳出新加坡叫車平台「Grab」擬以超過83億港元購入foodpanda股權，惟消息未有證實。

而Delivery Hero早前透露，公司今年上半年錄得經調整的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA），而去年同期則虧損3.23億歐元。

至於從2010年成立的美團，目前為內地最大外賣平台，其業務覆蓋中國2,800多個縣市，2023年5月首度進軍香港，推出新的外賣品牌「KeeTa」。

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