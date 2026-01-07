FSMOne(香港)：恒指今年目標價30000點 看好消費、原材料以及資訊科技板塊

FSMOne(香港)發表2026年展望，儘管港股去年已錄得顯著升幅，但鑑於AI應用持續擴張推動科技企業發展，疊加北水及IPO提升市場流動性，該行預計港股的結構性投資機會仍然存在，可被視為2026年重點關注的市場之一，投資價值吸引。以11倍目標市盈率計算，恒生指數於2026年的目標價為30,000點水平。以目標市盈率12倍計算，MSCI中國指數的2026年的目標價為98。 FSMOne(香港)投資組合管理及研究部助理經理謝祐軒表示，今年恒指估值修復已基本實現，考慮到估值擴張僅能提供短期動能，指數中長期走勢仍取決於企業盈利復甦，若恒指後市期望延續升勢，則有待另一關鍵因素—企業盈利增長作為支撐。在恒生綜合指數各個板塊中，2026年盈利增長預測排名前三的行業分別為可選消費、原材料以及資訊科技。上述板塊的增長預期高於市場平均水平，反映企業盈利的復甦動能較為強勁。

中國方面，謝祐軒預期，今年中國經濟仍將面臨一定挑戰，如房地產及內需仍然偏弱，但科技板塊在新一年有望繼續成為中國經濟發展及股市表現的重要引擎，其中科技龍頭亦正逐步從其AI投資中獲得實質回報。配合內地政府逐步調整政策取向，由過往以監管收緊與去槓桿為重點，轉向對民營企業給予支持。預期相關政策在今年將有望進一步強化，成為推動經濟復甦及改善股市表現的關鍵驅動因素。 除了數碼經濟及中港股市，謝祐軒看好歐洲、日本、南韓和台灣股市。歐洲經濟增長正趨於均衡，其核心產業(金融、醫療保健與工業)在今年的盈利前景保持穩健，對沖基金與ETF資金有機會由美國股市轉向歐洲；日本繼續受惠經濟正常化、企業管治改革及政策支持的半導體、先進製造業及國防戰略產業發展；南韓和台灣則分別受惠記憶體超級週期及較高的AI供應鏈參與度和晶片先進製程，預計這些市場是美中以外的環球配置不錯選擇。

料AI繼續成為主旋律 美股方面，該行料AI將繼續成為科技行業的主旋律，FSMOne(香港)總經理陳家朗認為，美國當地半導體銷售持續強勁，加上科技企業資本支出預期維持高位，AI相關投資將繼續支撐整體經濟增長，並有助抵消消費放緩所帶來的壓力，不過考慮到美股整體估值較為昂貴，其相對吸引力低於其他市場。 另外，近月美國勞動力市場出現疲態，聯儲局需要兼顧就業市場疲弱及通脹憂慮重燃的問題，而且聯儲局官員將會繼續換馬，來自特朗普政府的政治壓力將促使當局進一步減息。陳家朗預計，2026年聯儲局將會減息兩次，惟幅度有限。