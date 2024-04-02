FTX創辦人薯條哥SBF判刑後首受訪 稱「從未想過自己所做事情違法」

加密貨幣交易平台FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，薯條哥），在上周四（3月29日），因七項詐騙、共謀犯罪和洗錢罪名被判入獄25年，沒收逾110億美元。他在判刑後接受美國《ABC News》訪問時指，對自己的行為感到懊悔，又重申「從未想過自己所做事情違法」。

薯條哥SBF：我試從未想過自己所做事情違法 薯條哥SBF周日（3月31日）在布魯克林大都會拘留中心（MDC）內，透過電郵向美國《ABC News》表示，FTX 破產是他在 2022 年做出數個「錯誤決定」的結果。 他在信件中表示，「我每天都被失去的事物所困擾。我從未打算傷害任何人或拿走任何人的錢」，又指「從未想過自己所做事情違法，但我試圖以高度標準要求自己，而我當然沒有達到這個標準」。

對於客戶，SBF承認背叛了所有人，「我聽到、看到有成千上萬客戶感到絕望、沮喪和被背叛；他們應該按照當前價格得到全額償付」。 SBF又指，「我每天都被所失去的事物所困擾。我從未打算傷害任何人或拿走任何人的錢。但我是FTX的行政總裁，我對公司所發生的事情負責，當你負責時，不管它因甚麼原因變得糟糕都不重要。我願意付出任何代價，能夠幫助修復其中的一部分損害。我正在監獄裡盡力而為，但無法做更多，這讓我感到非常沮喪」。 SBF計劃在今年提出上訴 此外，SBF又表示，「從根本上來說，Sullivan & Cromwell在檢方中扮演的角色、他們煽動的片面媒體狂熱、以及辯方在審判中無法獲得關鍵證據，影響了整個過程」，他強調他的辯護團隊，將計劃在今年晚些時候提出上訴。