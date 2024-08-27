FWD｜富衛上半年新業務按年增長14%　MDRT連續3年排名第6位

期內，富衛集團稅後營運利潤達2.2億美元，按年降0.6%，集團指該項業績反映香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場4個地區業務分部為集團帶來正面的貢獻；年初至今，地區業務分部貢獻超過6億美元的股息，創紀錄佳績；期內淨利潤為300萬美元，去年同期淨利潤600萬元。

集團指，港澳分部的業務持續展現強勁表現，反映內地訪客大幅增長和本地客戶對優質保險產品的強烈需求；新興市場業績增長強勁，唯因越南市場持續承受的壓力抵消部分增長等。

而富衛今年7月於2024年百萬圓桌（MDRT）十大跨國公司連續3年維持排名第6。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，財務業績穩健，展示集團的有機增長和實現營運盈利的能力，業績反映了集團在亞洲10個市場的規模以及專注於實現可持續盈利。

此外，富衛今年成功發行共15億美元分別於2029年和2031年到期的次級票據，將用於債務再融資；目前未提取的已承諾信貸融資總額合共約11.9億美元。