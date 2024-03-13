FWD｜富衛去年新業務價值增長22%　4個地區分部業務均錄利潤

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風指，富衛再次以卓越業績證明，透過實踐以客為先和數碼化的策略，能夠推動業務整體有機增長，並提升營運盈利，而該集團4個地區分部的業務首次實現在同一年內錄得營運利潤。

其中，富衛表示集團償付能力比率為292%，高於2022年的288%。今年2月，成功取得總額6.85億美元的循環信貸融資，目前未提取的已承諾信貸融資總額合共為11.85億美元。

展望未來，黃清風表示，在持續擴大業務規模的同時，首要任務是深化富衛在10個市場的業務足跡，和加強在當地的影響力。

FWD富衛額外收購馬來西亞業務21%股權

此前富衛集團宣布，已完成對馬來西亞FWD Takaful Berhad（富衛Takaful）額外21%股權的追加投資。交易完成後，富衛現為富衛Takaful主要股東並持有其70%股權，餘下30%股權由Employees Provident Fund持有；JAB Capital Berhad則不再作為富衛Takaful股東。