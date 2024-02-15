FWD｜富衛據報考慮出售股權等　以尋求逾100億美元估值

外電引述知情人士報道，由電盈（008）主席李澤楷旗下的保險公司富衛（FWD），正在考慮包括潛在出售股權在內等交易選項，以尋求逾100億美元估值。此前富衛已三度延遲在香港上市。

《彭博》引述知情人士報道，富衛希望於任何交易中，尋求超過100 億美元（折合約781.89億港元）的估值。知情人士又表示，富衛不大可能很快進行IPO，新策略投資可能為富衛一些長期股東提供退出機會，若交易成功，富衛或利用部分收益來減少債務，同時繼續專注於提高可持續的盈利能力和增長。

報道又指，包括總部位於加拿大的的永明金融（Sun Life）在內的保險公司，已與富衛接洽表達興趣。

就報道，富衛代表拒絕置評；永明金融則表示，基於慣例故不對併購發表評論猜測，並補充公司一直尋找擴大規模和能力的機會。

FWD富衛馬時亨：不想賤賣

富衛主馬時亨去年接受本地傳媒專訪時表示，不赴美國上市，是由於集團業務與美國關係不大，認為在港上市屬明智，但港股市況不佳，集團「不想賤賣」。他表示，若明年恒指重見三萬點，加上估值改善以及資金重臨，集團或再考慮上市時機。